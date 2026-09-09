Persiraja Tunjukkan Mental Juang! Balikkan Keadaan, Pecundangi RANS Nusantara FC 2-1

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh menunjukkan karakter pantang menyerah setelah meraih kemenangan 2-1 atas RANS Nusantara FC dalam laga friendly match di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (6/9) malam.

Bermain di depan pendukung sendiri, Laskar Rencong langsung mencoba mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan. Persiraja tampil cukup percaya diri dengan menjaga organisasi permainan sekaligus membangun serangan melalui lini tengah.

Beberapa peluang mampu diciptakan tuan rumah pada babak pertama. Namun, upaya tersebut belum berbuah gol. Penjaga gawang RANS Nusantara FC, Andrika Fathir Rachman, beberapa kali masih mampu mengamankan ancaman yang datang ke arah gawangnya.

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RANS justru berhasil mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-36. Jan Martin Hoel Andersen mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan yang diberikan Malle Ladji.

Tertinggal 0-1, Persiraja mencoba meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, sampai wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor tidak berubah.

Memasuki babak kedua, hujan mengguyur jalannya pertandingan. Kondisi lapangan yang basah tidak membuat Persiraja mengendur. Tim besutan Jaya Hartono justru tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan.

Jaya Hartono juga melakukan sejumlah pergantian pemain. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan tenaga baru sekaligus menambah daya gedor Persiraja.

Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Muhammad Fazri melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan Andrika Fathir Rachman.