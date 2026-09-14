Pemain Asing Terakhir de Red FC Sudah Terbang dari Brasil, Siap Hadapi RANS

Aji Santoso menargetkan De Red FC meraih prestasi maksimal sekaligus mengorbitkan pemain muda Jawa Timur di Liga 2 Pegadaian Championship 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - de Red FC baru memiliki dua pemain asing. Mereka adalah Keven Alleson dan Fellipe Veloso. Keduanya sudah tampil dalam laga perdana kontra Kendal Tornado FC (12/9). Namun, jumlah pemain asing kemungkinan bakal bertambah pada pekan kedua.
Tepatnya ketika de Red FC menjamu RANS Nusantara FC pada Sabtu (19/9) nanti. Sebab, pemain asing terakhir bakal segera bergabung dengan tim.
"Hari ini (kemarin) pemain itu sudah terbang dari Brasil," kata CEO de Red FC, Daniel Rohi, kepada Jawa Pos.
Kemungkinan, pemain tersebut sudah tiba di Surabaya besok (15/9) pagi. Artinya, dia sudah bisa bergabung dalam sesi latihan sebelum laga kontra RANS Nusantara. Jika datang dengan kondisi terbaik, pemain itu bisa saja langsung diturunkan.
Pelatih de Red, Aji Santoso, memang ingin pemain asing anyar itu bisa segera turun.
"Salah satu faktor kekalahan kami dari Kendal Tornado FC adalah karena finishing. Kami kurang tajam di lini depan. Makanya, saya harap pemain asing terakhir bisa segera bergabung," tegas Aji.
Di laga perdana, de Red FC memang kalah 0-1 dari Kendal Tornado FC. Padahal, tim asal Surabaya itu banyak mendapat peluang. Tercatat, de Red FC melakukan sembilan tembakan. Namun, tidak ada satupun yang berbuah gol.
Nah, pemain asing anyar itu berposisi sebagai striker. Dia pernah bermain di Super League bersama Persis Solo.
"Sebenarnya tim kami sudah tampil bagus. Cuma memang finishing masih belum maksimal. Semoga pemain asing terakhir bisa jadi solusi," terang Aji. (gus/ali)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022