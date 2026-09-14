Pemain Asing Terakhir de Red FC Sudah Terbang dari Brasil, Siap Hadapi RANS

JawaPos.com - de Red FC baru memiliki dua pemain asing. Mereka adalah Keven Alleson dan Fellipe Veloso. Keduanya sudah tampil dalam laga perdana kontra Kendal Tornado FC (12/9). Namun, jumlah pemain asing kemungkinan bakal bertambah pada pekan kedua.

Tepatnya ketika de Red FC menjamu RANS Nusantara FC pada Sabtu (19/9) nanti. Sebab, pemain asing terakhir bakal segera bergabung dengan tim.

"Hari ini (kemarin) pemain itu sudah terbang dari Brasil," kata CEO de Red FC, Daniel Rohi, kepada Jawa Pos.

Kemungkinan, pemain tersebut sudah tiba di Surabaya besok (15/9) pagi. Artinya, dia sudah bisa bergabung dalam sesi latihan sebelum laga kontra RANS Nusantara. Jika datang dengan kondisi terbaik, pemain itu bisa saja langsung diturunkan.

Pelatih de Red, Aji Santoso, memang ingin pemain asing anyar itu bisa segera turun.

"Salah satu faktor kekalahan kami dari Kendal Tornado FC adalah karena finishing. Kami kurang tajam di lini depan. Makanya, saya harap pemain asing terakhir bisa segera bergabung," tegas Aji.

Di laga perdana, de Red FC memang kalah 0-1 dari Kendal Tornado FC. Padahal, tim asal Surabaya itu banyak mendapat peluang. Tercatat, de Red FC melakukan sembilan tembakan. Namun, tidak ada satupun yang berbuah gol.

Nah, pemain asing anyar itu berposisi sebagai striker. Dia pernah bermain di Super League bersama Persis Solo.