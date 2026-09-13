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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan!

Arema FC. (Istimewa) - Image

Arema FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC bergerak lebih cepat untuk menyambut pertandingan kandang kedua di BRI Super League 2026/2027.

Penjualan tiket laga melawan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, yang dijadwalkan pada 18 September 2026, sudah dibuka sejak H-7.

Langkah tersebut dilakukan Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC setelah melakukan evaluasi dari pertandingan kandang pertama musim ini. Saat itu, Singo Edan sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Namun, pertandingan tersebut hanya disaksikan 1.767 penonton.

Ketua Panpel Arema FC, Bram Hady Sulton, menyebut penyelenggaraan laga perdana secara umum berjalan dengan baik. Proses kedatangan penonton, pertandingan, hingga suporter meninggalkan stadion berlangsung aman dan kondusif.

Menurut Bram, koordinasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pertandingan. Panpel juga memberikan apresiasi kepada Aremania yang hadir dan ikut menjaga suasana di Stadion Kanjuruhan.

Meski begitu, jumlah penonton menjadi salah satu catatan yang perlu diperbaiki. Panpel berharap laga menghadapi Persik Kediri bisa menghadirkan lebih banyak Aremania di tribun.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pembelian tiket secara online melalui Aremaxcess.com.

Informasi mengenai alternatif pembelian tiket melalui platform yang bekerja sama dengan Arema FC, termasuk Bale, juga akan lebih gencar disampaikan.

Panpel ingin memastikan Aremania memahami tahapan registrasi hingga pembelian tiket sehingga tidak mengalami kendala ketika hendak menyaksikan pertandingan secara langsung.

Selain tiket, publikasi mengenai jadwal pertandingan juga akan ditingkatkan melalui kanal resmi Arema FC. Panpel turut memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen Aremania untuk mendorong lebih banyak suporter datang langsung ke Stadion Kanjuruhan.

Editor: Banu Adikara
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