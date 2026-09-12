Prediksi Skor Persijap vs Borneo FC di Super League: Pesut Etam Siap Curi Poin Penuh!

Borneo FC diprediksi mampu mencuri poin penuh saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Borneo)
JawaPos.com — Borneo FC diprediksi mampu membawa pulang tiga poin dari markas Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (12/9/2026) pukul 19.00 WIB.
Pesut Etam memang kalah pada laga pertama, tetapi Persijap Jepara juga datang dengan masalah performa setelah takluk 0-2 dari Madura United.
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Persijap Jepara punya modal kurang meyakinkan sebelum menjamu Borneo FC karena gagal menang dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim.
Dalam periode tersebut, Persijap Jepara mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang sehingga pertandingan di Gelora Bumi Kartini menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut.
Namun, performa pada pekan pertama belum memberikan alasan kuat untuk menjagokan tuan rumah.
Persijap Jepara kalah 0-2 dari Madura United sekaligus hanya mampu menguasai 29 persen bola, sebuah angka yang menunjukkan mereka cukup kesulitan mengembangkan permainan.
Kondisi fisik Persijap Jepara diperkirakan lebih baik dibanding ketika menghadapi Madura United.
Meski begitu, persiapan yang sangat mepet membuat Juan Cortes masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan timnya mampu tampil pada level terbaik.
Borneo FC juga tidak memulai musim dengan hasil ideal setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta di kandang sendiri.
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Jawa Pos
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