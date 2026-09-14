Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup dalam Tahap Finalisasi

JawaPos.com - Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan sedang memfinalisasi daftar nama pemain yang akan masuk dalam skuad tim Garuda untuk FIFA ASEAN Cup 2026 pada akhir bulan ini.
Turnamen internasional di Asia Tenggara ini akan dimulai pada 24 September sampai 5 Oktober.
Indonesia menjadi tuan rumah untuk Divisi 1 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta; dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
"Kami sudah dekat. Kami sudah sangat dekat (untuk mengumumkan skuad)," kata Herdman dilansir dari Antara dalam acara pengumuman pemegang hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/9).
Herdman mengatakan, sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad Indonesia, tetapi masih ada kendala karena beberapa pemain mengalami cedera.
Kapten timnas Indonesia Jay Idzes mendapatkan masalah pada paha kirinya saat membantu Sassuolo mengalahkan Juventus secara dramatis di Liga Italia dengan skor 3-2.
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Kondisi itu membuatnya ditarik keluar pada menit ke-81 oleh pelatih Alberto Aquilani untuk digantikan bek berpengalaman dari Kroasia Duje Caleta-Car.
"Jadi, kami sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran kami, tetapi beberapa cedera dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kendala bagi kami," terang Herdman.
"Karena itu, kami perlu mengevaluasi situasi dua atau tiga pemain dari akhir pekan kemarin, lalu kemudian memfinalisasikannya," ungkap dia.
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