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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 03.18 WIB

Madura United Tampil Sempurna di Awal Musim BRI Super League, Achsanul Qosasi Beri Pesan Penting

Presiden Madura United Achsanul Qosasi. (instagram @Achsanul.qosasi) - Image

Presiden Madura United Achsanul Qosasi. (instagram @Achsanul.qosasi)

JawaPos.com - Madura United FC mengawali BRI Super League 2026/27 dengan catatan sempurna.

Laskar Sape Kerrab menjadi salah satu dari tiga tim yang berhasil meraih enam poin dari dua pertandingan pertama.

Selain Madura United, dua tim lain yang juga mencatatkan hasil sempurna adalah Bali United FC dan Persija Jakarta.

Enam poin Madura United didapat setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan secara beruntun.

Tim besutan Jose Gomes lebih dulu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9).

Hasil positif tersebut kemudian berlanjut ketika Madura United menjalani pertandingan tandang menghadapi PSS Sleman.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9), Laskar Sape Kerrab kembali membawa pulang tiga poin setelah menang dengan skor 3-1.

Performa Madura United pada dua laga awal tidak hanya menghasilkan enam poin.

Penyerang asing mereka, Dimitar Mitkov, juga menunjukkan ketajamannya di depan gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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