Gol Lob Cantik Juan Santacruz ke Gawang PSS Sleman Buka Keran Golnya Bersama Madura United

JawaPos.com - Madura United FC mengawali Super League 2026/27 dengan hasil sempurna. Dua pertandingan sudah dimainkan, dua kemenangan berhasil diraih Laskar Sape Kerrab.

Terbaru, Madura United berhasil menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9). Kemenangan tersebut sekaligus menjadi pertandingan spesial bagi Juan Danilo Santacruz Gonzales.

Pemain asal Paraguay itu akhirnya mencetak gol perdananya bersama Madura United. Santacruz menyumbangkan satu gol pada menit ke-47 untuk membawa timnya semakin jauh meninggalkan PSS.

Gol tersebut tercipta pada awal babak kedua. Santacruz mampu memanfaatkan peluang dengan baik sebelum memperdaya kiper PSS, Ega Rizky, lewat sebuah tendangan lob yang membuat bola bersarang di gawang tuan rumah.

Bagi Santacruz, gol itu menjadi momen penting dalam awal perjalanannya bersama Madura United. Pemain bernomor punggung delapan tersebut mengaku senang bisa membuka keran gol sekaligus membantu tim meraih kemenangan.

“Rasanya tentu sangat senang bisa mencetak gol pertama bersama Madura United. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus bekerja keras dan membantu tim meraih kemenangan,” kata Santacruz.

Menurut Santacruz, kemenangan atas PSS juga tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain. Ia menilai hasil tersebut menjadi modal penting bagi Madura United untuk melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.

Sebelumnya, Madura United juga berhasil meraih tiga poin pada laga pembuka. Mereka mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9).

Dengan demikian, Madura United kini mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Laskar Sape Kerrab untuk sementara menempati posisi kedua klasemen BRI Super League 2026/27.