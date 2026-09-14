Dimitar Mitkov Makin Ganas, 2 Laga 4 Gol Bersama Madura United

JawaPos.com – Kejelian manajemen Madura United dalam mendatangkan pemain asing kembali terbukti musim ini. Kali ini striker asal Bulgaria, Dimitar Mitkov, langsung menjadi perbincangan berkat performanya dalam dua pertandingan awal Super League 2026-2027.

Penyerang 26 tahun itu berhasil mencetak empat gol dalam dua pertandingan. Dua gol saat Madura United menang di kandang melawan Persijap Jepara (6/9) dan dua gol lagi pada Sabtu (12/9) saat bertandang melawan PSS Sleman.

Hebatnya lagi, status man of the match juga didapatnya dalam dua pertandingan tersebut. Namanya menjadi pemuncak daftar top skor sementara Super League hingga pekan kedua. Performa yang tentu saja luar biasa bagi pemain yang baru musim ini merumput di liga Indonesia.

Mitkov mengatakan mencetak gol adalah tugasnya sebagai seorang striker. Dia senang bisa melakukannya untuk Madura United. Apalagi, ini merupakan musim pertamanya berseragam Laskar Sape Kerrab.

Mitkov mengaku tidak memiliki target pribadi. Yang jelas, dia hanya ingin membantu timnya meraih kemenangan.

“Kemenangan tim jauh lebih penting daripada catatan pribadi,” ujarnya.

Soal adaptasi, pemain bertinggi 186 sentimeter itu bersyukur bergabung tim seperti Madura United. Rasa kekeluargaan yang tinggi membuatnya cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia.

“Ini juga berkat kerja keras semua pemain, pelatih, dan staf yang terus membantu saya untuk cepat beradaptasi,” tegasnya.

Jose Gomes Tak Mau Terlalu Memuji Mitkov Di sisi lain, pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan Mitkov memang merupakan pemain penting dalam skuadnya.