Java United Tumbang di Markas Persita, Fabio Lefundes Ungkap Masalah Timnya di Babak Kedua

JawaPos.com - Java United FC harus menerima hasil kurang menyenangkan pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Bertandang ke Banten International Stadium, Serang, Minggu (13/9), Laskar Kepodang Emas kalah tipis 2-3 dari Persita Tangerang.

Java United sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan setelah mencetak dua gol pada babak pertama.

David da Silva menjadi aktor utama dengan mencetak dua gol, masing-masing melalui eksekusi penalti pada menit ke-30 dan sundulan pada menit ke-37.

Sebelumnya, Persita lebih dulu membuka keunggulan melalui Alexander Ramalingom pada menit ke-15.

Namun, dua gol cepat Java United membuat tim tamu mampu membalikkan keadaan dan memimpin 2-1 hingga memasuki pengujung pertandingan.

Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. P

ersita bangkit pada 10 menit terakhir dan berhasil mencetak dua gol untuk membalikkan keadaan.