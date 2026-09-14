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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 03.02 WIB

Java United Tumbang di Markas Persita, Fabio Lefundes Ungkap Masalah Timnya di Babak Kedua

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Java United FC) - Image

Pelatih Java United FC Fabio Lefundes. (Java United FC)

JawaPos.com - Java United FC harus menerima hasil kurang menyenangkan pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Bertandang ke Banten International Stadium, Serang, Minggu (13/9), Laskar Kepodang Emas kalah tipis 2-3 dari Persita Tangerang.

Java United sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan setelah mencetak dua gol pada babak pertama.

David da Silva menjadi aktor utama dengan mencetak dua gol, masing-masing melalui eksekusi penalti pada menit ke-30 dan sundulan pada menit ke-37.

Sebelumnya, Persita lebih dulu membuka keunggulan melalui Alexander Ramalingom pada menit ke-15.

Namun, dua gol cepat Java United membuat tim tamu mampu membalikkan keadaan dan memimpin 2-1 hingga memasuki pengujung pertandingan.

Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. P

ersita bangkit pada 10 menit terakhir dan berhasil mencetak dua gol untuk membalikkan keadaan.

Rayco Rodriguez menyamakan skor pada menit ke-79 sebelum Andrejic Aleksa mencetak gol kemenangan Persita pada menit 90+6.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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