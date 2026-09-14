Persija Tak Bisa Lagi Pakai SUGBK, Siapkan Stadion Alternatif Hadapi Java United

JawaPos.com - Persija Jakarta harus menyiapkan kandang alternatif setelah menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tidak dapat digunakan untuk laga kandang berikutnya. Setelah melawan Persib, Persija dijadwalkan menghadapi Java United pada pekan ketiga (19/9).

Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, SUGBK harus disterilkan tujuh hari sebelum digunakan untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Ketentuan tersebut berlaku untuk memastikan seluruh persiapan pertandingan turnamen berjalan sesuai jadwal.

"Kalau untuk laga 19 September 2026, itu sudah sepekan sebelum FIFA ASEAN Cup 2026," ujar Yunus. SUGBK merupakan salah satu venue yang disiapkan untuk turnamen tersebut. Pertandingan Grup A mulai digelar pada 25 September 2026, sehingga aktivitas persiapan stadion harus dilakukan lebih awal.

"Sudah larangan secara resmi. Itu sudah tidak bisa lagi. H-7 semua clear untuk lapangan pertandingan," tegas Yunus.

Persija kini perlu menentukan stadion pengganti untuk pertandingan melawan Java United. Salah satu opsi yang mengemuka adalah Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.