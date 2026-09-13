Prediksi Persita vs Java United di BRI Super League: Pendekar Cisadane Bidik Kemenangan di Kandang

Gustavo Franca membawa Java United FC unggul sebelum Garudayaksa FC menyamakan skor melalui Septian David Maulana. (Java United)
JawaPos.com - Persita Tangerang akan menjamu Java United pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Minggu (13/9/2026), mulai pukul 15.30 WIB.
Kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil imbang sehingga laga kali ini menjadi kesempatan untuk meraih kemenangan perdana.
Persita membawa modal satu poin dari lawatan ke markas PSIM Yogyakarta, sementara Java United juga bermain imbang ketika menghadapi Garudayaksa FC.
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Persita tampil cukup meyakinkan pada pertandingan pembuka. Pendekar Cisadane sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya PSIM mampu menyamakan kedudukan.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Persita memiliki organisasi permainan yang cukup baik, terutama ketika harus menghadapi tekanan dari lawan.
Dion Markx menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut. Bek Persita itu mampu memberikan ketenangan di lini belakang dan membantu timnya bertahan dari berbagai tekanan.
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Performa tersebut tentu menjadi modal penting bagi Persita menjelang pertandingan kandang melawan Java United.
Bermain di depan pendukung sendiri membuat Persita memiliki peluang lebih besar untuk tampil agresif. Namun, Carlos Pena tetap perlu mencari solusi untuk meningkatkan produktivitas lini depan.
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Pada pertandingan melawan PSIM, Persita hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran. Meski peluang tersebut berbuah gol, jumlah kesempatan yang minim menunjukkan bahwa permainan di sepertiga akhir lapangan masih perlu diperbaiki.
Alexandre Ramalingom menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan pengaruh lebih besar.
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