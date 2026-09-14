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Andika Rachmansyah
Senin, 14 September 2026 | 20.52 WIB

Erick Thohir Sebut 3 Pemain Timnas Indonesia Berpotensi Absen di FIFA ASEAN Cup 2026

Mees Hilgers. (Instagram.com/@MeesHilgers) - Image

Mees Hilgers. (Instagram.com/@MeesHilgers)

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap tiga pemain Timnas Indonesia berpotensi absen pada FIFA ASEAN Cup 2026. Ketiga pemain tersebut adalah Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers.

FIFA ASEAN Cup 2026 digelar bertepatan dengan kalender FIFA Matchday periode September. Turnamen perdana tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 6 Oktober 2026.

Karena bertepatan dengan FIFA Matchday, Timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat pemain bintangnya seperti Kevin Diks, Emil Audero, Ole Romeny, Calvin Verdonk, hingga Justin Hubner. Hanya saja, skuad Garuda tetap berpotensi tidak diperkuat Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers.

"Jadi, ya kembali, kalau Timnas itu kan memang datang, latihan, tanding. Belum lagi kalau ada individu yang cedera, yang itu pasti enggak datang. Kan kita beberapa pemain belum bisa bergabung pasti," kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (14/9/2026).

Kata Erick, ketiga pemain tersebut masih menjalani pemulihan cedera. Selain itu, Jay Idzes juga mengalami cedera saat Sassuolo bungkam Juventus 3-2 dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Mapei, Senin (14/9) dini hari WIB. Hanya saja, Erick belum mengetahui pasti bagaimana kondisi kapten Timnas Indonesia tersebut saat ini.

"Seperti Adrian Wibowo saya rasa baru recovery dari cedera, Miliano Jonathans recovery cedera, Mees Hilgers juga belum. Jay (Idzes), saya enggak tahu tadi malam di menit 81 ditarik tuh, jadi saya enggak tahu seperti apa," ujarnya.

Erick berharap Timnas Indonesia turun dengan kekuatan terbaiknya di FIFA ASEAN Cup 2026. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu mewanti-wanti pelatih John Herdman untuk meracik formula terbaiknya.

"Tentu, ya kita harapkan kita memberikan tim yang terbaik. Tapi kalau memang ada yang cedera, mungkin kita juga menjadi catatan bagaimana nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa, ketebalan dari tim itu sendiri," terang Erick.

Lebih lanjut, Erick berharap para pemain bisa menjaga diri bersama klubnya masing-masing jelang membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

"Mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri, dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Karena saya melihat keseriusan dari negara-negara tetangga untuk FIFA Matchday ini terjadi banyak sekali percepatan, juga naturalisasi," pungkas Erick.

Editor: Hendra
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