Kendal Tornado FC Awali Pegadaian Championship dengan Kemenangan, Presiden Klub Beri Pesan

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengawali perjalanan Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil positif.

Laskar Badai Pantura berhasil membawa pulang tiga poin dari markas De Reds FC setelah menang tipis 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (12/9).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Kendal Tornado FC dalam menjalani kompetisi musim ini.

Gol tunggal yang memastikan tiga poin dicetak Ibnu Hajar.

Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang cukup baik bagi skuad asuhan Stefan Keeltjes.

Kendal Tornado FC mampu melewati pertandingan perdana dengan kemenangan, meski harus menjalani laga tandang.

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Presiden Kendal Tornado FC Fardhan Nandana, turut mengapresiasi perjuangan para pemain.

Namun, dia meminta tim tidak terlalu lama larut dalam euforia kemenangan.