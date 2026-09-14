Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 01.43 WIB

Kendal Tornado FC Awali Pegadaian Championship dengan Kemenangan, Presiden Klub Beri Pesan

Presiden Kendal Tornado FC Fardhan Nandana. (Istimewa) - Image

Presiden Kendal Tornado FC Fardhan Nandana. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengawali perjalanan Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil positif.

Laskar Badai Pantura berhasil membawa pulang tiga poin dari markas De Reds FC setelah menang tipis 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (12/9).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Kendal Tornado FC dalam menjalani kompetisi musim ini.

Gol tunggal yang memastikan tiga poin dicetak Ibnu Hajar.

Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang cukup baik bagi skuad asuhan Stefan Keeltjes.

Kendal Tornado FC mampu melewati pertandingan perdana dengan kemenangan, meski harus menjalani laga tandang.

Presiden Kendal Tornado FC Fardhan Nandana, turut mengapresiasi perjuangan para pemain.

Namun, dia meminta tim tidak terlalu lama larut dalam euforia kemenangan.

Menurut Fardhan, kemenangan atas De Reds FC baru menjadi langkah awal dari perjalanan panjang Kendal Tornado FC musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anto Van Java Tak Sabar! Stadion Baru dan Kemenangan Kendal Tornado FC Jadi Sorotan - Image
Sepak Bola Indonesia

Anto Van Java Tak Sabar! Stadion Baru dan Kemenangan Kendal Tornado FC Jadi Sorotan

Senin, 14 September 2026 | 14.15 WIB

Kendal Tornado FC Menang di Surabaya, Stefan Keeltjes Soroti Mental dan Kerja Keras Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado FC Menang di Surabaya, Stefan Keeltjes Soroti Mental dan Kerja Keras Pemain

Senin, 14 September 2026 | 04.04 WIB

De Red FC Tumbang dari Kendal Tornado FC, Aji Santoso Soroti Peluang hingga Krisis Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

De Red FC Tumbang dari Kendal Tornado FC, Aji Santoso Soroti Peluang hingga Krisis Pemain

Minggu, 13 September 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore