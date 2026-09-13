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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 15.17 WIB

De Red FC Tumbang dari Kendal Tornado FC, Aji Santoso Soroti Peluang hingga Krisis Pemain

Pelatih De Red FC Aji Santoso. (Dok. iLeague) - Image

Pelatih De Red FC Aji Santoso. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - De Red FC harus mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil kurang memuaskan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, De Red FC kalah tipis 0-1 dari Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9) sore.

Gol tunggal yang menentukan kemenangan Kendal Tornado FC dicetak Moch Ibnu Hajar pada menit ke-81. Hasil tersebut membuat Laskar Badai Pantura membawa pulang tiga poin sekaligus mencatatkan clean sheet pada pertandingan perdana mereka.

De Red FC sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol, terutama pada babak pertama. Namun, tiga peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menilai timnya masih memiliki prospek yang bagus meski harus mengawali kompetisi dengan kekalahan. Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

"Memang cukup disayangkan pertandingan pertama kita kalah. Tetapi saya melihat bahwa tim ini memiliki prospek yang cukup bagus ke depan. Ini yang harus tetap kita tingkatkan," ujar Aji Santoso seusai pertandingan.

Aji juga menyoroti situasi yang terjadi menjelang gol Kendal Tornado FC. Saat Moch Ibnu Hajar mencetak gol, De Red FC sedang bermain dengan 10 pemain setelah Hattam Pratama harus mendapatkan perawatan di luar lapangan.

Kondisi tersebut membuat lini belakang De Red FC kehilangan satu pemain pada momen penting. Tidak lama berselang, situasi tim juga semakin sulit setelah gelandang Fava Sheva Rustanto harus meninggalkan lapangan karena mengalami cedera.

"Kemasukannya itu memang ketika kami dalam kondisi 10 pemain dan munculnya dari tempatnya Hatam di mana Hatam dalam kondisi sudah di luar lapangan," jelas Aji.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, De Red FC tidak ingin larut dalam kekalahan. Gelandang Genta Alparedo menyebut para pemain siap melakukan evaluasi agar kesalahan yang terjadi pada laga pembuka tidak kembali terulang.

Editor: Banu Adikara
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