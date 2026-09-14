Anto Van Java Tak Sabar! Stadion Baru dan Kemenangan Kendal Tornado FC Jadi Sorotan

JawaPos.com - Pemilik Kendal Tornado FC, Junianto atau yang akrab disapa Anto Van Java, turut menyaksikan langsung kemenangan Laskar Badai Pantura pada laga tandang kontra De Reds FC.

Kendal Tornado FC berhasil membawa pulang kemenangan 1-0 atas De Reds FC dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9/2026).

Anto Van Java hadir bersama istri dan anak-anaknya untuk memberikan dukungan langsung kepada tim yang tengah menjalani perjalanan di Championship 2026/2027.

Momen kehadirannya di stadion kemudian dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @anto_van_java.

Dalam unggahannya, Anto membagikan sejumlah foto bersama keluarganya sekaligus memberikan catatan mengenai penampilan Kendal Tornado FC.

Menurut Anto, kemenangan tersebut menjadi modal awal yang positif. Namun, ia melihat masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, terutama terkait chemistry antarpemain.

"Masih perlu chemistry antar pemain Kendal Tornado FC, tapi biasa baru dimulai pasti akan dipoles sama coach saya yang ganteng Coach Steven," tulis Anto Van Java.

Komentar tersebut menunjukkan bahwa manajemen menyadari skuad Kendal Tornado FC masih membutuhkan waktu untuk semakin padu. Maklum, kompetisi baru saja dimulai sehingga proses membangun kerja sama antarpemain masih terus berjalan.