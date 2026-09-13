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Andre Rizal Hanafi
Senin, 14 September 2026 | 04.04 WIB

Kendal Tornado FC Menang di Surabaya, Stefan Keeltjes Soroti Mental dan Kerja Keras Pemain

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes. (Istimewa) - Image

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengawali perjalanan di Championship 2026/2027 dengan hasil positif. Laskar Padi Pantura berhasil membawa pulang tiga poin setelah menundukkan tuan rumah de Red FC dengan skor 1-0 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9/2026).

Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena Kendal Tornado FC harus menghadapi tekanan dari tuan rumah sepanjang pertandingan. Gol kemenangan baru tercipta pada menit ke-81 melalui aksi Ibnu Hajar.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menurutnya, mental kuat menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan timnya.

"Tentunya kami senang bisa ambil poin di Surabaya, ini berkat mentalnya anak-anak," kata Stefan seusai pertandingan.

Stefan sebelumnya sudah memprediksi laga perdana bakal berjalan sulit. Selain tampil sebagai tim tamu, de Red FC dinilai memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan ditangani pelatih Aji Santoso.

"Saya bilang ke anak-anak bahwa pertandingan pertama tidak akan mudah, apalagi lawan de Red, pemain punya pengalaman, pelatih juga punya kualitas. Jadi hari ini mereka bekerja sangat keras, bersyukur kami bisa menang di sini," ujarnya.

Kendal Tornado FC juga sudah menyiapkan antisipasi terhadap pola permainan de Red FC. Stefan memperkirakan tim asuhan Aji Santoso akan mengandalkan kombinasi permainan dengan umpan-umpan pendek.

"Sudah kami prediksi style of play-nya Coach Aji, main dengan bola-bola pendek kombinasi," ungkapnya.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Kendal Tornado FC untuk menjalani kompetisi musim 2026/2027. Apalagi, mereka harus memulai kompetisi dengan pengurangan satu poin karena persoalan administrasi.

Editor: Banu Adikara
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