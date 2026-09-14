Terungkap! Emtek Media Jadi Pemegang Hak Siar FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Emtek Media resmi memegang hak siar eksklusif FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. Pencinta Timnas Indonesia bisa menyaksikan perjuangan skuad John Herdman melalui sejumlah stasiun televisi dan platform streaming.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Ajang perdana FIFA khusus kawasan Asia Tenggara tersebut menghadirkan sejumlah pilihan tayangan bagi pencinta sepak bola di Indonesia.

Pertandingan akan disiarkan secara free to air melalui Indosiar, SCTV, dan Moji. Selain itu, tayangan juga tersedia melalui platform over-the-top (OTT) Vidio dan Nex.

"Sebagai turnamen perdana dan terbesar yang digelar FIFA khusus untuk seluruh negara Asia Tenggara dan sekitarnya, kompetisi ini menjadi momentum pembuktian kualitas tim nasional sepakbola di tingkat regional."

Sutanto menyampaikan, Emtek Media berkomitmen menghadirkan pengalaman menonton yang optimal. Mereka ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati setiap momen Timnas Indonesia di ajang tersebut.

"Kami berkomitmen memproduksi dan menayangkan seluruh pertandingan dengan kualitas terbaik dan jangkauan yang luas, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati setiap pertandingan serta momen menarik dari FIFA ASEAN Cup 2026," tutur Sutanto.

Emtek Media tidak hanya memegang hak siar, tetapi juga bertindak sebagai home broadcaster untuk mendistribusikan semua pertandingan ke negara-negara lain yang membeli hak siar.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan apresiasinya.