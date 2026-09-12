Timnas Indonesia Hadapi Yordania Pada November dalam Laga Uji Coba

John Herdman dituntut membawa Timnas Indonesia bangkit saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia dilaporkan akan melawan timnas Yordania dalam pertandingan uji coba internasional pada November, berdasarkan unggahan Instagram resmi federasi sepak bola Yordania (JFA), demikian dikutip Sabtu.
Dalam unggahan tersebut, Indonesia akan menghadapi Yordania yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Internasional Amman pada 13 November.
Laga ini merupakan bagian dari persiapan tim berjuluk Nashama (Para Ksatria) itu untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan.
Setelah menghadapi Indonesia, Yordania akan melawan Australia pada 17 November di tempat yang sama. Adapun sebelum bertemu Indonesia dan Australia, peserta Piala Dunia 2026 itu akan lebih dulu menghadapi Syria dan Venezuela, masing-masing pada 27 September dan 6 Oktober.
Jika Yordania sudah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu lawan mereka saat jeda internasional pada November, tidak demikian dengan PSSI yang hingga kini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut.
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Adapun Yordania dan Indonesia sama-sama merupakan peserta Piala Asia 2027. Yordania tergabung di Grup B bersama Bahrain, Korea Utara, dan Uzbekistan, sementara Indonesia ada di Grup F dengan Jepang, Qatar, dan Thailand.
Laga pertama Yordania di Piala Asia 2027 adalah menghadapi Uzbekistan pada 8 Januari, sedangkan untuk tim Garuda mereka akan memulai turnamen dengan melawan Jepang pada 11 Januari.
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