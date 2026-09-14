Debut di La Liga Spanyol, Emil Audero Dapat Pujian dari John Herdman

JawaPos.com - Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman memuji penampilan Emil Audero. Kiper tim Garuda itu debut di La Liga atau Liga Spanyol 2026/27 bersama Rayo Vallecano dalam laga melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu, Minggu (13/9) WIB.
Dalam laga itu, meski Rayo Vallecano menelan kekalahan 1-4, Emil tampil cukup baik di bawah mistar gawang dengan mencatatkan tujuh penyelamatan.
Termasuk di antaranya mencegah Kylian Mbappe melakukan hattrick atau trigol, demikian catatan Sofascore dilansir dari Antara.
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"Menurut saya, panggung yang luar biasa besar bagi Emil untuk bermain di sana. Dia baru saja melewati pramusim bersama Como dan kini memulai karirnya di Spanyol," papar John Herdman.
"Dan itu adalah pertandingan pembuka yang luar biasa berat untuk memulai karir di Spanyol," kata Herdman dalam acara pengumuman pemegang hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Jakarta, Senin.
Emil pindah ke Rayo Vallecano selama semusim dengan status pinjaman dari Como.
Klub berjuluk Los Franjirrojos (Si Selempang Merah) itu merupakan klub pertama di luar Italia bagi Emil.
Sedangkan di Italia, kiper kelahiran Mataram itu sudah memperkuat tujuh klub berbeda, yaitu Juventus, Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Palermo, dan Cremonese, dan Como.
Herdman kemudian menyebut, momen Emil debut di Liga Spanyol menghadapi Real Madrid yang diperkuat pemain-pemain bintang, diharapkan menjadi lecutan motivasi bagi para pemain muda di tanah air.
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