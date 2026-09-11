Menpora Erick Nilai FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Momentum Emas Timnas Indonesia

JawaPos.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menilai FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum emas bagi Timnas Indonesia. Ia berharap kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan Skuad Garuda untuk meraih gelar juara pada turnamen edisi perdana tersebut.

Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggelar laga Divisi 1. Selain Indonesia, ajang tersebut juga akan digelar di Hong Kong untuk Divisi 2. Sesuai jadwal, turnamen akan bergulir pada 24 September hingga 3 Oktober 2026.

Menpora Erick menyampaikan apresiasi kepada FIFA atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, dukungan dari seluruh stakeholder sepak bola nasional menjadi modal penting untuk menyukseskan ajang tersebut sekaligus membantu perjuangan Timnas Indonesia.

“Tentu ini kehormatan buat kita semua. Saya mengharapkan seluruh stakeholder sepak bola bisa bersatu mendukung FIFA ASEAN Cup,” kata Menpora Erick di Indonesia Sports Summit 2026, Jakarta, Jumat (11/9).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketum PSSI itu menilai kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Timnas Indonesia untuk memburu prestasi tertinggi, yakni keluar sebagai juara. Ia menyerukan sinergi seluruh pemangku kepentingan sepak bola di Tanah Air agar target tersebut bisa diwujudkan.

“Para suporter yang selalu dukung tim nasional, mari kita bersatu untuk sekali lagi kita beri dukungan yang terbaik buat tim nasional. Saya juga berharap tim nasional, baik pelatih, pemain, memberikan yang terbaik, karena ini kesempatan besar kita untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup,” ujar Menpora Erick.

Erick Apresiasi Dukungan FIFA Lebih lanjut, Menpora Erick mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari tim manajemen FIFA, baik di tingkat pusat maupun regional. Menurutnya, dukungan FIFA tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan turnamen, tetapi juga mencakup komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola nasional serta penyediaan fasilitas pendukung.

Salah satu bentuk kontribusi nyata FIFA di Indonesia adalah pembangunan fasilitas pusat pelatihan untuk program pengembangan pemain muda yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun fondasi pembinaan pemain muda Indonesia secara berkelanjutan.

“Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FIFA, yang selalu percaya pada Indonesia,” pungkas Menpora Erick.