John Herdman Incar Gelar FIFA ASEAN Cup 2026, Puji Debut Emil Audero Lawan Real Madrid

JawaPos.com – Timnas Indonesia mengusung target tinggi dalam FIFA ASEAN Cup yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Apalagi, Indonesia pada ajang ini bertindak sebagai tuan rumah. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyatakan event ini sangat menarik. Dia sadar target yang diemban Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat tinggi.

“Bagi kita untuk menjadi tuan rumah adalah langkah yang sangat berani. Namun, hal ini memberikan kesempatan nyata bagi tim untuk mendapatkan dukungan suporter di belakang kami, di stadion kita sendiri, serta menjadi yang pertama,” ujarnya saat diwawancarai di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/9).

John mengakui target dari federasi sangat tinggi. Bahkan, dia menyebutkan target tersebut ketika mendapat tawaran untuk melatih timnas. Yakni, PSSI menargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030.

“PSSI memiliki ambisi besar untuk menyelesaikan delapan besar di AFC 2027, dan untuk memenangkan trofi, untuk menjadi yang pertama,” ucapnya.

Tiga pemain timnas diragukan tampil di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Yakni, Adrian Wibowo, Miliano Jonathan, dan Mees Hilgers karena pemulihan cedera. Selain itu, kondisi Jay Idzes juga diragukan setelah ditarik keluar pada menit ke-81 saat membantu Sassuolo mengalahkan Juventus dengan skor 3-2, Minggu (13/9) lalu.

PSSI pun harus mengantisipasi hal ini dan menyiapkan tim terbaik yang bisa bergabung.

“Kalau memang ada yang cedera, mungkin menjadi catatan bagaimana nanti Coach John bisa meramu plan A, B, C-nya seperti apa, ketebalan dari tim itu sendiri,” kata Erick Thohir.

“Masih ada satu-dua gim kayaknya di liga, di internasional dan di dalam negeri. Ya, mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri, dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik,” katanya.

Herdman pun tak memungkiri ancaman cedera dari skuadnya.