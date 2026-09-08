Dimitar Mitkov Langsung Gacor, Striker Madura United Borong Dua Gol Kontra Persijap

Dimitar Mitkov langsung mencetak dua gol pada debut bersama Madura United saat menghadapi Persijap Jepara di Super League 2026/27. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Striker anyar Madura United Dimitar Mitkov langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol pada laga perdana Super League 2026/27.
Striker anyar Madura United FC, Dimitar Mitkov, langsung menunjukkan ketajamannya pada laga perdana Super League 2026/27. Penyerang asal Bulgaria itu memborong dua gol saat Laskar Sape Kerrab menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.
Mitkov baru menunjukkan ketajamannya setelah turun minum. Gol pertamanya lahir pada menit ke-53, sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90.
Menariknya, dua gol tersebut sama-sama tercipta melalui skema open play. Pemain yang mengenakan nomor punggung sembilan itu dua kali berhasil menaklukkan kiper Persijap, Sendri Johansyah.
Catatan tersebut membuat Mitkov menjadi satu-satunya pemain yang mencetak brace pada pekan pertama BRI Super League 2026/27. Dua gol itu sekaligus mengantarkan striker berusia 25 tahun tersebut ke posisi teratas daftar top skor sementara.
Meski langsung mencatatkan statistik impresif, Mitkov tidak ingin terlalu memikirkan persaingan pencetak gol. Bagi pemain asal Bulgaria itu, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama.
"Ya, saya cetak dua gol. Sebagai striker, sangat penting untuk cetak gol, tapi yang paling penting adalah tim menang dan mendapatkan tiga poin. Saya mempersiapkan diri saya setiap laga untuk tim. Saya tidak berpikir terlalu jauh tentang target individu," ujar Mitkov dikutip dari iLeague.
Dua gol tersebut menjadi awal positif bagi Mitkov setelah bergabung dengan Madura United. Ia terlihat mampu menjalankan perannya di lini depan dan tidak membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan kemampuan mencetak gol.
Adaptasinya dengan permainan yang diterapkan pelatih Jose Gomes juga berjalan cukup baik. Begitu pula dengan atmosfer pertandingan BRI Super League yang menjadi pengalaman baru bagi Mitkov.
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Namun, brace pada pertandingan pertama belum bisa menjadi ukuran perjalanan Mitkov sepanjang musim. Konsistensi akan menjadi tantangan berikutnya bagi striker 25 tahun tersebut.
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