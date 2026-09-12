Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 01.33 WIB

Madura United Gasak PSS Sleman 3-1, Tikung Persija di Puncak Klasemen Super League

Madura United merayakan kemenangan 3-1 atas PSS Sleman pada laga Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026). (Dok. Madura United) - Image

Madura United merayakan kemenangan 3-1 atas PSS Sleman pada laga Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026). (Dok. Madura United)

JawaPos.com — Madura United mengalahkan PSS Sleman 3-1 pada laga Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026), sekaligus merebut puncak klasemen dari Persija Jakarta.

Dimitar Mitkov mencetak brace, sementara satu gol lain disumbangkan Danilo Santacruz, sedangkan PSS Sleman membalas melalui Matheus Fornazari.

Bagaimana Madura United Mengawali Laga Kontra PSS Sleman?

PSS Sleman sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola pada babak pertama, tetapi Madura United mampu menjaga pertahanan sekaligus menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik.

Strategi tersebut terbukti efektif karena tim tamu justru berhasil mencetak gol pembuka ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir babak pertama.

Gol Madura United lahir melalui aksi Dimitar Mitkov pada menit ke-45 lewat tendangan jarak jauh yang gagal dibendung pertahanan PSS Sleman.

Gol tersebut membuat Madura United menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 meski PSS Sleman lebih banyak menguasai bola sepanjang paruh awal pertandingan.

Memasuki babak kedua, PSS Sleman mencoba mengubah komposisi permainan dengan memasukkan Matheus Fornazari untuk menggantikan Moussa Bagayoko.

Pergantian tersebut membuat tuan rumah memiliki opsi tambahan di lini depan untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari Madura United.

Namun, Madura United justru mampu menggandakan keunggulan hanya dua menit setelah babak kedua dimulai.

Danilo Santacruz mencetak gol pada menit ke-47 setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Hugo Gomes sehingga skor berubah menjadi 2-0 untuk tim tamu.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bangga Aksi Kemanusiaan Bonek, Bernardo Tavares Ingin Hadiahkan 3 Poin Persebaya Lawan PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Bangga Aksi Kemanusiaan Bonek, Bernardo Tavares Ingin Hadiahkan 3 Poin Persebaya Lawan PSIM

Minggu, 13 September 2026 | 01.10 WIB

Dramatis! Persija Jakarta Tekuk Persib Bandung 2-1, Ivan Mamut Jadi Pahlawan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dramatis! Persija Jakarta Tekuk Persib Bandung 2-1, Ivan Mamut Jadi Pahlawan

Minggu, 13 September 2026 | 00.37 WIB

Bernardo Tavares Minta Bonek All Out! Persebaya Surabaya Bidik 3 Poin Lawan PSIM Yogyakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Minta Bonek All Out! Persebaya Surabaya Bidik 3 Poin Lawan PSIM Yogyakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore