Madura United Gasak PSS Sleman 3-1, Tikung Persija di Puncak Klasemen Super League

JawaPos.com — Madura United mengalahkan PSS Sleman 3-1 pada laga Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026), sekaligus merebut puncak klasemen dari Persija Jakarta.

Dimitar Mitkov mencetak brace, sementara satu gol lain disumbangkan Danilo Santacruz, sedangkan PSS Sleman membalas melalui Matheus Fornazari.

Bagaimana Madura United Mengawali Laga Kontra PSS Sleman? PSS Sleman sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola pada babak pertama, tetapi Madura United mampu menjaga pertahanan sekaligus menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik.

Strategi tersebut terbukti efektif karena tim tamu justru berhasil mencetak gol pembuka ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir babak pertama.

Gol Madura United lahir melalui aksi Dimitar Mitkov pada menit ke-45 lewat tendangan jarak jauh yang gagal dibendung pertahanan PSS Sleman.

Gol tersebut membuat Madura United menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 meski PSS Sleman lebih banyak menguasai bola sepanjang paruh awal pertandingan.

Memasuki babak kedua, PSS Sleman mencoba mengubah komposisi permainan dengan memasukkan Matheus Fornazari untuk menggantikan Moussa Bagayoko.

Pergantian tersebut membuat tuan rumah memiliki opsi tambahan di lini depan untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari Madura United.

Namun, Madura United justru mampu menggandakan keunggulan hanya dua menit setelah babak kedua dimulai.