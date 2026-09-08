Punya Koleksi 61 Gol Selama Karier! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Baru Madura United di Super League

Dimitar Mitkov langsung mencetak dua gol pada debut bersama Madura United FC saat menghadapi Persijap Jepara. (Madura United)
JawaPos.com — Dimitar Mitkov langsung menunjukkan ketajamannya sebagai mesin gol baru Madura United FC setelah mencetak dua gol saat mengalahkan Persijap Jepara 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9/2026) malam.
Brace pada debut tersebut membawa striker asal Bulgaria itu memuncaki daftar top skor sementara Super League 2026/2027.
Dua gol Mitkov lahir pada babak kedua, masing-masing menit ke-53 dan 90. Penyerang bernomor punggung sembilan itu dua kali menaklukkan kiper Persijap Jepara, Sendri Johansyah, melalui skema open play.
Catatan tersebut membuat Mitkov menjadi satu-satunya pemain pada pekan perdana Super League 2026/2027 yang mampu mencetak brace.
Dua gol dalam pertandingan pertamanya bersama Madura United FC sekaligus menjadi sinyal awal mengenai kualitas penyelesaian akhir yang dibawa sang striker ke Pamekasan.
Bagi Madura United FC, ketajaman Mitkov tentu menjadi modal penting untuk menjalani kompetisi yang panjang.
Laskar Sape Kerrab masih memiliki 33 pertandingan domestik setelah laga pembuka, terdiri dari 16 pertandingan kandang dan 17 laga tandang.
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Koleksi dua gol itu juga memperlihatkan Mitkov mampu beradaptasi dengan cepat terhadap permainan yang diterapkan Jose Gomes.
Tidak membutuhkan waktu panjang untuk memahami rekan setim maupun atmosfer pertandingan, striker 30 tahun itu langsung memberikan kontribusi paling menentukan berupa gol.
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Jawa Pos
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