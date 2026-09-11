de Red FC Punya Bus Mewah, Usung Spirit Arek Jatim

de Red FC menyiapkan bus mewah untuk menunjang mobilitas tim. Bus berkapasitas 30 penumpang itu dilengkapi kursi nyaman dan toilet premium. (Dok. Jawa Pos - Resize AI)

JawaPos.com - Meski berstatus sebagai tim baru, fasilitas yang dimiliki de Red FC tidak kaleng-kaleng. Terbukti, sebelum kompetisi dimulai, mereka sudah memiliki bus tim sendiri.

Bus itu didominasi warna hitam. Kemudian, di sisi kiri dan kanan, terdapat tulisan besar "de Red FC". Lalu, di kaca depan bagian atas, tagline "Spirit Arek Jatim" terpampang jelas.

Pihak manajemen memang ogah setengah-setengah dalam mengurus klub. "Karena kami percaya, semua klub yang profesional harus didukung dengan fasilitas yang prima," kata CEO de Red FC, Daniel Rohi, kepada Jawa Pos.

Bus tim adalah salah satu fasilitas penting. Apalagi, beberapa klub yang satu grup dengan de Red FC berkandang di Jatim. Di Lamongan, ada Persela Lamongan dan Persiba Balikpapan. Di Sidoarjo, ada Deltras FC dan Persipura Jayapura.

Kemudian, di Gresik, ada PSBS Biak. Belum lagi RANS Nusantara FC yang memilih berkandang di Kabupaten Malang. Laga tandang ke kota-kota tersebut bisa ditempuh menggunakan bus tim.

"Kami sengaja menyiapkan bus yang nyaman untuk pemain. Jadi, saat away ke luar Surabaya, mereka mendapat fasilitas transportasi yang memadai," terang Daniel.

Bus itu bisa menampung sekitar 30 penumpang. Kursinya juga didesain sangat nyaman. Belum lagi, ada toilet premium di bagian belakang.