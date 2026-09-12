M. Supriadi Gabung de Red FC! Karena Aji Santoso, Menit Bermain, dan Pulang Kampung

M. Supriadi memilih bergabung dengan de Red FC setelah mendapat tawaran Aji Santoso. Ia juga mempertimbangkan menit bermain dan keinginan pulang kampung. (Media Persik)
JawaPos.com - M. Supriadi sejatinya bisa saja tetap bermain di Super League musim ini. Sebab, beberapa klub kasta teratas menawarinya bergabung.
Namun, mantan pemain Persik Kediri itu menolak semua tawaran. Dia kemudian mantap bergabung dengan tim kasta kedua, de Red FC. Lantas, apa alasan Supriadi bergabung dengan de Red FC?
"Yang pertama, karena faktor Coach Aji Santoso. Saya pernah dilatih beliau saat di Persebaya Surabaya. Saya merasa cocok dan sudah tahu gaya permainannya," kata Supri kepada Jawa Pos.
Karena itu, dia merasa tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi.
Apalagi, Aji sendiri yang memintanya bergabung dengan de Red FC. Selain itu, Supri juga mempertimbangkan menit bermain.
"Musim lalu, menit bermain saya minim. Semoga bersama Coach Aji, saya bisa dapat banyak menit bermain," tegas pemain berusia 24 tahun itu.
Musim lalu, Supri hanya tampil selama 587 menit bersama Persik. Catatan itu dibukukan dalam 20 laga. Artinya, jika dirata-rata, Supri cuma tampil 29 menit di setiap laga.
"Menurut saya, menit bermain itu sangat penting bagi pemain," jelas pemain asli Rungkut, Surabaya, tersebut.
Selain faktor Aji Santoso dan menit bermain, ada satu alasan lain yang membuatnya yakin bergabung dengan de Red FC: Surabaya.
Sebagai pemain asli Surabaya, dia senang bisa pulang ke kampung halaman. (gus/ali)
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