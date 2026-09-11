De Red FC Bertekad Kalahkan Kendal Tornado FC

JawaPos.com - De Red FC mengincar poin penuh saat menghadapi Kendal Tornado FC pada laga pekan pertama Liga Championship di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9).
"Target kami memang untuk memenangkan pertandingan, meskipun itu tadi tidak mudah," ujar Pelatih De Red FC Aji Santoso dilansir dari Antara.
"Tetapi kalau pemain bekerja keras, kompak dan mengeluarkan segala kemampuan, itu sangat-sangat bisa terjadi," kata Aji Santoso dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat.
Dia menilai Kendal Tornado FC tim yang bagus setelah musim lalu finis di posisi keempat, tapi De Red FC telah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan.
Mantan pelatih Persebaya itu menegaskan timnya tetap fokus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi lawannya itu.
Dia memberikan perhatian khusus kepada para pemain muda karena delapan pemain reguler De Red FC merupakan kelahiran 2008.
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"Di dalam pertandingan itu mental sangat penting, kepercayaan diri sangat penting, itu akan membuat pemain bisa merasa nyaman, itu pemain bisa tampil bagus," ucap Aji Santoso.
Aji telah menunjuk tiga pemain sebagai kapten tim, yakni Wisal El Burji sebagai kapten pertama, disusul Panggih Prio Sembodho dan Adam Maulana.
Dia memilih Wisal karena berpengalaman dan mampu memimpin sehingga menjadi contoh bagi rekan-rekannya.
"Dari pemain, tentu alhamdulillah kondisi fit, siap tempur untuk pertandingan besok," timpal Wisal.
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