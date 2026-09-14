Kesulitan Awal Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026/2027

Isen Mulang Kalteng FC masih kesulitan di awal Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC harus menjalani awal musim Super League 2026/2027 dengan hasil yang belum sesuai harapan.
Sebagai klub promosi, tim berjuluk Isenmulang tersebut langsung menghadapi tantangan berat setelah menelan dua kekalahan dalam dua pertandingan pertama.
Isenmulang Kalteng FC sebelumnya dikenal dengan nama Adhyaksa FC Banten. Pada pekan pertama, mereka takluk 0-4 dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Hasil tersebut kemudian berlanjut pada pekan kedua ketika mereka kembali gagal meraih poin.
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Bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Isenmulang Kalteng FC kalah 1-4 dari Bali United FC. Dua hasil tersebut membuat tim promosi ini masih harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan poin perdana di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Pelatih Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, menyebut timnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan persaingan Super League. Ia menilai kepercayaan diri pemain menjadi salah satu hal yang perlu segera dibangun setelah mendapat hasil kurang maksimal pada dua laga awal.
"Yang paling pertama yang memang harus kita lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada pemain. Seperti dari awal saya katakan, tim ini perlu beradaptasi dengan level Super League," ujar Mundari Karya.
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Menurut Mundari, sebagian besar pemain yang saat ini memperkuat Isenmulang merupakan bagian dari skuad yang membawa Adhyaksa FC promosi dari Championship 2025/2026. Komposisi tersebut kemudian diperkuat sejumlah pemain asing yang belum memiliki pengalaman bermain di Indonesia.
Kondisi itu membuat proses adaptasi menjadi pekerjaan penting bagi tim pelatih. Mundari berharap para pemain bisa semakin memahami karakter permainan satu sama lain seiring berjalannya kompetisi.
"Hampir semua pemain ini adalah pemain yang mengangkat Adhyaksa sebelumnya ke Super League, cuma ditambah beberapa pemain yang belum pernah main di Indonesia juga. Jadi perlu beradaptasi," katanya.
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