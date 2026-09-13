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Andre Rizal Hanafi
Senin, 14 September 2026 | 04.36 WIB

Dua Kali Kalah Beruntun, Makan Konate Optimistis Isenmulang Kalteng FC Bisa Segera Bangkit

Makan Konate. (Dok. I.League) - Image

Makan Konate. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC belum mampu meraih poin pada dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27. Tim promosi tersebut kembali menelan kekalahan setelah takluk 1-4 dari Bali United FC pada pekan kedua.

Pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya.

Thijmen Goppel menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Pemain sayap Bali United itu mencetak dua gol alias brace ke gawang Isenmulang Kalteng FC yang dikawal Jefri Wibowo.

Goppel membuka keunggulan Bali United pada menit ke-35. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan melalui Teppei Yachida pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit 45+2.

Memasuki babak kedua, Bali United tetap menjaga tekanan. Irfan Jaya kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-77 untuk membawa Serdadu Tridatu unggul 3-0.

Isenmulang Kalteng FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol pemain bertahan Douglas Cruz menjelang pertandingan berakhir. Namun, harapan untuk mengejar ketertinggalan kembali pupus setelah Goppel mencetak gol keduanya pada menit ke-90.

Skor 4-1 untuk kemenangan Bali United bertahan hingga peluit panjang. Hasil tersebut membuat Bali United mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun.

Sebaliknya, Isenmulang Kalteng FC masih harus mencari poin perdana. Kekalahan dari Bali United menjadi kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya juga gagal meraih hasil positif pada laga pembuka.

Pemain senior Isenmulang Kalteng FC, Makan Konate, mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Meski begitu, ia meminta rekan-rekannya tidak larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang.

"Kita kecewa hasilnya, tapi insyaallah saya percaya sama teman-teman, insyaallah kita bisa bangkit. Ini baru dua pertandingan, ada hal yang koreksi atau evaluasi, insyaallah kita evaluasi buat step by step ya. Kita bisa fokus dan kerja keras di pertandingan berikutnya," kata Makan Konate.

Editor: Hendra
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