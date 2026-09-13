Dua Kali Kalah Beruntun, Makan Konate Optimistis Isenmulang Kalteng FC Bisa Segera Bangkit

Makan Konate. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC belum mampu meraih poin pada dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27. Tim promosi tersebut kembali menelan kekalahan setelah takluk 1-4 dari Bali United FC pada pekan kedua.
Pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya.
Thijmen Goppel menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Pemain sayap Bali United itu mencetak dua gol alias brace ke gawang Isenmulang Kalteng FC yang dikawal Jefri Wibowo.
Goppel membuka keunggulan Bali United pada menit ke-35. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan melalui Teppei Yachida pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit 45+2.
Memasuki babak kedua, Bali United tetap menjaga tekanan. Irfan Jaya kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-77 untuk membawa Serdadu Tridatu unggul 3-0.
Isenmulang Kalteng FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol pemain bertahan Douglas Cruz menjelang pertandingan berakhir. Namun, harapan untuk mengejar ketertinggalan kembali pupus setelah Goppel mencetak gol keduanya pada menit ke-90.
Skor 4-1 untuk kemenangan Bali United bertahan hingga peluit panjang. Hasil tersebut membuat Bali United mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun.
Sebaliknya, Isenmulang Kalteng FC masih harus mencari poin perdana. Kekalahan dari Bali United menjadi kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya juga gagal meraih hasil positif pada laga pembuka.
Pemain senior Isenmulang Kalteng FC, Makan Konate, mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Meski begitu, ia meminta rekan-rekannya tidak larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang.
Baca Juga:Kalah Telak dari Bali United, Mundari Karya Sebut Isenmulang Kalteng FC Kehilangan Kepercayaan Diri
"Kita kecewa hasilnya, tapi insyaallah saya percaya sama teman-teman, insyaallah kita bisa bangkit. Ini baru dua pertandingan, ada hal yang koreksi atau evaluasi, insyaallah kita evaluasi buat step by step ya. Kita bisa fokus dan kerja keras di pertandingan berikutnya," kata Makan Konate.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022