Hasil Championship: PSIS Semarang Bungkam PSPS Pekanbaru 2-1 di Jatidiri

PSIS Semarang mengalahkan PSPS Pekanbaru 2-1 pada laga pembuka Championship 2026/2027. Duel sengit di Stadion Jatidiri berakhir dengan kemenangan tuan rumah. (Dok. PSIS)
JawaPos.com — PSIS Semarang menang tipis 2-1 atas PSPS Pekanbaru pada laga pembuka Championship 2026/2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/9) malam WIB.
PSIS Semarang tampil menekan sejak menit awal. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu menciptakan peluang pada menit ketujuh lewat sisi kanan yang digalang Krisna Jhon, tetapi masih bisa dipatahkan PSPS Pekanbaru.
Tuan rumah terus menggempur pertahanan PSPS Pekanbaru, tetapi belum berbuah manis. Pada menit ke-14, PSIS Semarang kembali memberi tekanan lewat sisi sayap. Namun, umpan silang Amirul tidak ada yang menyambut.
Pada menit ke-26, PSIS Semarang berhasil membuka keunggulan lewat tandukan Akbar Arjunsyah. Eks pemain Persija Jakarta itu sukses memaksimalkan sepak pojok yang gagal diantisipasi kiper PSPS Pekanbaru, Dicki Agung.
PSPS Pekanbaru tampil lebih agresif setelah tertinggal satu gol. Akan tetapi, upaya tim berjuluk Askar Bertuah itu belum berujung gol hingga laga memasuki menit ke-40.
PSPS Pekanbaru akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang pada pengujung babak pertama melalui Antonio Gamaroni. Kedua tim pun menutup babak pertama dengan skor 1-1.
PSIS Semarang tampil sangat agresif pada babak kedua. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu terus menekan pertahanan PSPS Pekanbaru untuk memburu gol keunggulan.
Gol yang dinanti akhirnya tiba pada menit ke-72 melalui Lorensius Sabda. Winger berusia 26 tahun itu melepaskan tendangan melengkung yang tak mampu diantisipasi kiper PSPS Pekanbaru, Dicki Agung.
Pada menit ke-81, PSIS Semarang nyaris memperlebar jarak lewat peluang emas Miftahul Hamdi. Sayangnya, tendangan Miftahul Hamdi berhasil ditepis Dicki Agung meski posisinya sudah satu lawan satu.
PSPS Pekanbaru meningkatkan tempo permainan pada sisa waktu. Namun, upaya anak asuh Akhyar Ilyas belum ada yang berbuah manis.
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