Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 12 September 2026 | 20.40 WIB

Respons GM PSIS Semarang Wafa Amry Usai Laskar Mahesa Jenar Tekuk PSPS Pekanbaru

GM PSIS Wafa Amry bersama pelatih Widodo C. Putro (kiri). (Istimewa) - Image

GM PSIS Wafa Amry bersama pelatih Widodo C. Putro (kiri). (Istimewa)

JawaPos.com - Kemenangan PSIS Semarang atas PSPS Pekanbaru pada laga pembuka Pegadaian Championship 2026/2027 Jumat (11/9) di Stadion Jatidiri, Kota Semarang mendapat respons dari General Manager PSIS, Wafa Amry.

PSIS Semarang mengamankan kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam pertandingan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9) malam.

Hasil tersebut menjadi awal yang cukup positif bagi Laskar Mahesa Jenar dalam perjalanan mereka di Pegadaian Championship musim 2026/2027.

Apalagi, PSIS harus memulai kompetisi dengan kondisi tidak ideal setelah mendapatkan sanksi pengurangan satu poin sebelum kompetisi bergulir.

Wafa Amry turut menyambut kemenangan tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @amrzyd69.

General Manager PSIS Semarang itu mengunggah sebuah postingan singkat bertuliskan sentuhan pertama yang disertai emoji hati berwarna biru.

Unggahan tersebut menjadi bentuk apresiasi Wafa terhadap kemenangan perdana PSIS Semarang sekaligus awal perjalanan tim di kompetisi musim ini.

Dalam pertandingan menghadapi PSPS Pekanbaru, PSIS sempat membuka keunggulan pada menit ke-26.

Akbar Arjuansyah berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menyundul bola hasil sepak pojok.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hasil Championship: PSIS Semarang Bungkam PSPS Pekanbaru 2-1 di Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Championship: PSIS Semarang Bungkam PSPS Pekanbaru 2-1 di Jatidiri

Sabtu, 12 September 2026 | 04.14 WIB

Prediksi Lengkap PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru: Mahesa Jenar Mencari Modal Awal - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Lengkap PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru: Mahesa Jenar Mencari Modal Awal

Jumat, 11 September 2026 | 23.54 WIB

Prediksi PSIS vs PSPS: Misi Laskar Mahesa Jenar Buka Pegadaian Championship dengan Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSIS vs PSPS: Misi Laskar Mahesa Jenar Buka Pegadaian Championship dengan Kemenangan

Jumat, 11 September 2026 | 23.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore