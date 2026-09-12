Respons GM PSIS Semarang Wafa Amry Usai Laskar Mahesa Jenar Tekuk PSPS Pekanbaru

GM PSIS Wafa Amry bersama pelatih Widodo C. Putro (kiri). (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan PSIS Semarang atas PSPS Pekanbaru pada laga pembuka Pegadaian Championship 2026/2027 Jumat (11/9) di Stadion Jatidiri, Kota Semarang mendapat respons dari General Manager PSIS, Wafa Amry.
PSIS Semarang mengamankan kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam pertandingan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9) malam.
Hasil tersebut menjadi awal yang cukup positif bagi Laskar Mahesa Jenar dalam perjalanan mereka di Pegadaian Championship musim 2026/2027.
Apalagi, PSIS harus memulai kompetisi dengan kondisi tidak ideal setelah mendapatkan sanksi pengurangan satu poin sebelum kompetisi bergulir.
Wafa Amry turut menyambut kemenangan tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @amrzyd69.
General Manager PSIS Semarang itu mengunggah sebuah postingan singkat bertuliskan sentuhan pertama yang disertai emoji hati berwarna biru.
Unggahan tersebut menjadi bentuk apresiasi Wafa terhadap kemenangan perdana PSIS Semarang sekaligus awal perjalanan tim di kompetisi musim ini.
Dalam pertandingan menghadapi PSPS Pekanbaru, PSIS sempat membuka keunggulan pada menit ke-26.
Akbar Arjuansyah berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menyundul bola hasil sepak pojok.
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