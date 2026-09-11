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Farid S. Maulana
Jumat, 11 September 2026 | 23.54 WIB

Prediksi Lengkap PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru: Mahesa Jenar Mencari Modal Awal

PSIS Semarang mengawali Championship 2026/2027 dengan menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri. Mahesa Jenar membidik tiga poin. (Dok. PSIS) - Image

PSIS Semarang mengawali Championship 2026/2027 dengan menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri. Mahesa Jenar membidik tiga poin. (Dok. PSIS)

JawaPos.com - Langkah PSIS Semarang untuk mewujudkan target promosi ke Super League akan dimulai malam nanti. Mahesa Jenar menjalani laga perdana Championship di Stadion Jatidiri, Semarang, menghadapi PSPS Pekanbaru.

Laga perdana yang tentu tidak mudah. Target tiga poin tampaknya bakal mendapat hadangan luar biasa dari tamunya. Apalagi, PSPS secara khusus melakukan pemusatan latihan di Semarang selama dua pekan terakhir sebagai persiapan laga malam nanti.

Namun, pelatih PSIS Widodo C. Putro menerangkan, taktikal untuk bisa menang melawan PSPS sudah dipersiapkan dengan baik. Termasuk transisi dari menyerang ke bertahan dan sebaliknya.

''Saya harapkan dalam match pertama, performa anak-anak bagus,'' ungkapnya.

Widodo menegaskan, dia sudah mempersiapkan mentalitas anak asuhnya. Dia menyadari, pertandingan perdana, apalagi di hadapan suporter sendiri, akan jadi beban tersendiri bagi pemain.

''Saya sudah latih mentalitas pemain. Mindset bermain di home maupun away harus sama,'' terangnya.

Pelatih PSPS Akhyar Ilyas menyampaikan optimisme yang sama. Dia dan anak asuhnya sudah sangat siap melawan PSIS malam nanti. Berlatih di Semarang selama dua pekan terakhir membuat anak asuhnya mampu beradaptasi dengan cuaca di Semarang.

''Mudah-mudahan pemain dalam kondisi fit dan bisa memberikan yang terbaik,'' harapnya.

Akhyar memahami tidak mudah melawan PSIS.

''PSIS banyak dihuni pemain berpengalaman eks Liga 1 (Super League),'' bebernya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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