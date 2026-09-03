Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Ricky Fajrin Waspada Riko Simanjuntak

Pemain Bali United Ricky Fajrin. (Ricky Fajrin)
JawaPos.com - Bali United akan menghadapi tim promosi PSS Sleman di laga pekan perdana Super League 2026/2027. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) pukul 19.00 WIB
Ricky Fajrin Waspadai Riko Simanjuntak dan Penyerang PSS Sleman
Ricky Fajrin mengatakan bahwa persiapan maksimal sudah dilakukan Bali United FC untuk menghadapi PSS Sleman. Ia tampak antusias melawan tim promosi tersebut.
"Pemain sudah mempersiapkan laga dengan baik dan kita siap. Saya sudah tidak sabar untuk laga besok," kata Ricky Fajrin yang dikutip dari YouTube resmi Bali United, Jumat (4/9).
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Bek berusia 30 tahun tersebut mewaspadai pergerakan pemain sayap andalan PSS Sleman, Riko Simanjuntak. Meskipun demikian, lini belakang Bali United harus bermain disiplin dan kerja keras
"Ya saya tahu Riko orangnya seperti apa dan dia adalah salah satu wing terbaik di Indonesia. Tapi saya pikir semua pemain depan PSS semuanya punya kualitas yang berpotensi bisa menghancurkan kita. Kita harus tetap waspada dan kerja keras serta disiplin di lini belakang," pungkas Ricky Fajrin.
Mike Hauptmeijer diprediksi menjadi kiper utama Bali United. Ricky Fajrin tetap merupakan pilihan utama di posisi bek kiri dan Kadek Arek sebagai bek tengah.
Kadek Agung, Teppei Yachida dan Queven Inacio bakal memperkuat lini tengah. Sementara Jort van der Sande akan menjadi ujung tombak.
Dari sisi PSS Sleman, kiper baru Pedro Caracoci bakal bermain. Duet Nduwarugira dan Cleberson akan memperkuat lini belakang. Di lini depan, ketajaman Gustavo Tocantins akan sangat diandalkan.
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Jawa Pos
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