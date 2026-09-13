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Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 16.22 WIB

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan pujian kepada tiga pemain mudanya usai menggulung Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027, yakni Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hannan, dan Victor Dethan. 

Persija Jakarta menumbangkan Persib Bandung secara dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) kemarin. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor tipis 2-1. 

Dalam laga tersebut, Hannan dan Arlyansyah dipercaya tampil sebagai starter. Sementara Dethan baru diturunkan pada menit ke-52 menggantikan Arlyansyah yang sebelumnya berduel dengan salah satu pemain Persib Bandung

Keputusan Shin Tae-yong menurunkan tiga pemain muda dalam pertandingan klasik seperti itu cukup menyita perhatian. Hanya saja, performa ketiga pemain tersebut dinilai belum maksimal dalam laga sarat gengsi tersebut. 

Shin Tae-yong menilai anak asuhnya tak tampil sempurna karena ada tekanan lebih, mengingat laga tersebut sarat gengsi dan disaksikan hampir 60 ribu penonton. Tapi, ia sendiri memang sengaja menurunkan tiga pemain muda seperti itu untuk memberikan pengalaman. 

“Ya, dalam pertandingan ini Arly, Hannan, dan Dethan bermain. Sebenarnya, dalam pertandingan besar dengan tekanan seperti ini, bermain di hadapan banyak suporter tentu membuat mereka merasa cukup terbebani,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (13/9). 

“Namun, melalui pertandingan-pertandingan seperti ini, mereka akan terus mendapatkan pengalaman dan berkembang menjadi pemain yang lebih baik,” sambungnya. 

Shin Tae-yong yakin memberikan jam terbang kepada pemain muda dalam laga besar seperti itu akan memberi dampak positif. Ia optimistis performa Arlyansyah, Hannan, Dethan akan lebih meningkat. 

“Untuk para pemain seperti Hannan, Arly, dan Victor (Dethan), saya yakin jika mereka terus mendapatkan kesempatan bermain dan semakin percaya diri, mereka akan mampu tampil lebih baik lagi ke depannya. Saya berharap para suporter terus memberikan banyak dukungan kepada mereka,” pungkas Shin Tae-yong. 

Editor: Banu Adikara
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