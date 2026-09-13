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Andre Rizal Hanafi
Senin, 14 September 2026 | 05.28 WIB

Andri Ramawi Ungkap Penyebab Persipura Jayapura Gagal Bawa Pulang Poin dari Markas Barito Putera

Persipura Jayapura kalah 2-3 dari tuan rumah PS Barito Putera pada laga perdananya. (Dok. I.League) - Image

Persipura Jayapura kalah 2-3 dari tuan rumah PS Barito Putera pada laga perdananya. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persipura Jayapura harus mengawali perjalanan di Championship 2026/27 dengan hasil kurang memuaskan. Mutiara Hitam kalah 2-3 dari tuan rumah PS Barito Putera pada laga perdana yang berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9) malam.

Persipura sebenarnya mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Namun, buruknya awal laga membuat tim asuhan Andri Ramawi harus mengejar ketertinggalan hingga akhir pertandingan.

Barito Putera yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri langsung berusaha mengambil kendali permainan. Tekanan Laskar Antasari akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-18.

Bayu Pradana menjadi pemain yang membuka keunggulan Barito Putera. Hanya berselang empat menit, Howay Korneles kembali membuat lini belakang Persipura kerepotan. Howay berhasil mencetak gol untuk membawa Barito Putera unggul 2-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persipura mencoba meningkatkan tekanan untuk memperkecil jarak. Namun, justru Barito Putera yang mampu menambah keunggulan.

Howay Korneles kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64. Gol tersebut sekaligus melengkapi brace pemain lokal itu dan membuat Barito Putera menjauh dengan skor 3-0.

Persipura tidak menyerah. Mutiara Hitam akhirnya mendapatkan gol balasan pada menit ke-75 melalui Febrianto Uopmabin. Gol tersebut membuat Persipura semakin berani mengambil risiko untuk mengejar ketertinggalan. Upaya mereka kembali membuahkan hasil pada masa injury time.

Tonci Shouter mencetak gol pada menit 90+2 untuk mengubah skor menjadi 3-2. Persipura memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mencari gol penyama kedudukan.

Hingga pertandingan berakhir, Barito Putera tetap mampu mempertahankan keunggulannya. Tuan rumah pun mengamankan tiga poin pada pertandingan pertama Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih Persipura Jayapura, Andri Ramawi, mengakui timnya kesulitan mengejar ketertinggalan setelah lebih dulu kebobolan tiga gol. Menurut Andri, Persipura terlalu cepat berada dalam posisi tertinggal. Situasi tersebut membuat timnya harus bekerja lebih keras pada babak kedua.

Editor: Hendra
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