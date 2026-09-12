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Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 04.16 WIB

Shin Tae-yong Ungkap Alasan Witan Sulaeman Absen saat Persija Tekuk Persib

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com —  Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap alasan di balik absennya Witan Sulaeman saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Witan mengalami cedera paha jelang duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Persija Jakarta mengukir kemenangan dramatis saat menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu membungkam rivalnya dengan skor tipis 2-1.

Persija Jakarta membuka keunggulan lebih dulu lewat Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Persib Bandung kemudian berhasil membalas pada menit ke-81 melalui Balsa Sekulic.

Saat laga diperkirakan berakhir imbang, Macan Kemayoran sukses mencetak gol kemenangan lewat tandukan Ivan Mamut pada menit ke-90+5.

Di balik kemenangan tersebut, sorotan tertuju pada sosok Witan yang absen. Pemain berusia 24 tahun itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung. Padahal, pemain berpostur mungil itu merupakan salah satu sosok andalan Macan Kemayoran.

Usut punya usut, Witan mengalami cedera otot paha. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa eks pemain Lechia Gdansk itu mengalami cedera saat persiapan menghadapi Persib Bandung.

"Sekitar tiga hari lalu saat latihan, dia mengalami sedikit gejala peregangan pada otot paha bagian belakang," ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi usai laga, Sabtu (12/9/2026).

Karena itu, Shin Tae-yong tak ingin mengambil risiko. Eks pelatih Timnas Indonesia itu memilih menepikan sang pemain dan memainkan Rayhan Hannan dalam laga melawan Persib Bandung.

"Sehingga kami memberinya waktu untuk beristirahat agar tidak dipaksakan secara berlebihan," ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Untungnya, absennya Witan tidak membuat Persija Jakarta melempem melawan Persib Bandung. Skuad Macan Kemayoran tetap mampu menunjukkan taringnya dengan menumbangkan Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

Editor: Hendra
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