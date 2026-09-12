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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 13 September 2026 | 06.30 WIB

Jose Enrique Senang Bisa Cetak Brace, Persik Kediri Menang Perdana di Super League

Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027 usai mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 berkat brace Jose Enrique. (Dok. Persik) - Image

Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027 usai mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 berkat brace Jose Enrique. (Dok. Persik)

JawaPos.com — Persik Kediri sukses meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027 setelah mengalahkan Garudayaksa FC. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Jumat (11/9).

Jose Enrique menjadi bintang kemenangan Persik Kediri setelah mencetak dua gol pada menit ke-11 dan 76. Brace tersebut sekaligus membawa Macan Putih mengamankan tiga poin perdana musim ini.

Jose Enrique Senang Cetak Dua Gol

Penyerang asal Spanyol tersebut menilai Persik memang pantas meraih kemenangan atas Garudayaksa FC. Jose Enrique meyakini pramusim yang panjang memberikan dampak positif bagi tim.

"Saya merasa bahagia karena menjalani pramusim yang panjang. Hari ini saya merasa kami pantas mendapatkan tiga poin dan tentu saja dengan golnya," kata Jose Enrique setelah pertandingan yang dikutip dari Instagram @liga1match.

Mencetak brace membuat Jose Enrique bahagia. Namun, pemain berusia 31 tahun itu tidak melupakan bantuan rekan-rekan setimnya yang membuatnya mampu mencetak dua gol sekaligus membawa Persik meraih kemenangan.

"Aku sangat bahagia bisa mencetak dua gol. Tapi tim tetap yang terbaik karena tanpa mereka kami tidak mampu mendapatkan gol. Jadi saya berterima kasih kepada mereka," jelas Jose Enrique.

Keunggulan pada babak pertama membuat Persik berada dalam posisi yang lebih menguntungkan hingga mampu mempertahankan kemenangan. Jose Enrique pun mempersembahkan hasil tersebut untuk para suporter.

"Mencetak gol pertama memberikan keuntungan dan kami berusaha untuk membungkam mereka dan mencetak gol kedua. Kami melakukan pekerjaan yang baik dan kemenangan ini untuk para suporter," pungkas Jose Enrique.

Jose Enrique Tampil Tajam di Lini Depan

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, memainkan Jose Enrique sejak menit pertama sebagai penyerang tengah. Ia bermain selama 90 menit dan sukses mencetak dua gol.

Secara statistik, Jose Enrique tampil tajam di lini depan. Melansir laman I League, pemain bernomor punggung 21 tersebut melepaskan dua tendangan yang mengarah ke gawang.

Editor: Hendra
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