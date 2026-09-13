Tampil Perdana, Korneles Howay Langsung Cetak Brace untuk Kemenangan Barito Putera

JawaPos.com - Pemain lokal asal Papua, Korneles Howay, langsung menunjukkan ketajamannya pada laga debut bersama PS Barito Putera. Tampil pada pertandingan perdana Pegadaian Championship 2026/27, Korneles mencetak dua gol yang membantu Laskar Antasari meraih kemenangan 3-2 atas Persipura Jayapura.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9) malam. Kemenangan ini terasa semakin spesial bagi Korneles karena menjadi penampilan pertamanya berseragam Barito Putera di kompetisi resmi musim 2026/27.

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Kepercayaan yang diberikan kepadanya langsung dijawab dengan penampilan apik di lini depan. Korneles mampu mencatatkan namanya di papan skor dua kali dan menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian dalam kemenangan dramatis Barito Putera.

Selepas pertandingan, Korneles mengaku senang bisa menjalani debut dengan hasil positif. Dua gol yang dicetaknya juga memiliki makna khusus karena dipersembahkan untuk keluarganya.

“Pertandingan tadi cukup membuat senang, karena pertandingan pertama juga bagi saya. Dua gol itu, saya juga persembahkan untuk keluarga saya,” kata Korneles selepas pertandingan.

Korneles juga mengaku tidak menyangka bisa langsung mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya bersama Barito Putera. Meski demikian, torehan tersebut tidak membuat pemain asal Papua itu ingin cepat berpuas diri.

Ia justru menjadikan debut positif tersebut sebagai motivasi untuk terus bekerja keras. Korneles berharap performanya bisa membantu Barito Putera meraih lebih banyak kemenangan pada pertandingan berikutnya.

“Saya juga tidak menyangka bisa mencetak dua gol, terlebih ini debut saya. Ke depan saya akan bekerja keras lagi untuk meraih kemenangan-kemenangan selanjutnya bersama tim ini,” ujarnya.

Kemenangan atas Persipura menjadi modal penting bagi Barito Putera dalam mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27. Selain mengamankan tiga poin, hasil tersebut juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad Laskar Antasari.