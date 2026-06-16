Borneo FC Dikaitkan dengan Rodrigo Varanda, Eks Wonderkid Corinthians Masuk Radar Pesut Etam

JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat di bursa pemain Liga 1 Indonesia. Kali ini, nama Rodrigo Varanda mencuat setelah dikaitkan dengan Borneo FC menjelang musim kompetisi yang baru.

Spekulasi tersebut muncul setelah akun resmi Borneo FC mengunggah konten bernuansa "glitch" berwarna merah yang dianggap sejumlah suporter memiliki kemiripan dengan sosok pemain asal Brasil tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari klub, nama Varanda langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Rodrigo Varanda merupakan pemain berusia 23 tahun yang berposisi sebagai sayap kiri. Pemain bernama lengkap Rodrigo Santos Varanda itu saat ini tercatat memperkuat Al-Ahli Club yang berkompetisi di Liga Bahrain.

Meski usianya masih relatif muda, perjalanan karier Varanda cukup menarik. Ia merupakan produk akademi Corinthians, salah satu klub terbesar di Brasil yang dikenal sering melahirkan pemain-pemain berkualitas.

Bersama Corinthians, Varanda sempat menembus tim utama dan mencatatkan penampilan di kompetisi kasta tertinggi Brasil atau Serie A.

Karier profesionalnya kemudian diwarnai sejumlah masa peminjaman dan perpindahan klub. Ia pernah memperkuat São Bernardo, Chapecoense, Akritas Chlorakas di Siprus, hingga América Mineiro.

Pengalaman bermain di berbagai kompetisi membuat Varanda memiliki jam terbang yang cukup beragam meskipun masih berusia 23 tahun.

Pada tahun 2025, Varanda sempat membela beberapa klub Brasil, termasuk São José-SP, Amazonas, dan Retrô. Bersama Amazonas, ia turut meraih gelar Campeonato Amazonense 2025.