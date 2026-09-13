Gol Sundulan Alex Martins! Persebaya Surabaya Tundukkan PSIM Yogyakarta 1-0

Alex Martins Ferreira merayakan gol kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di GBT. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya berhasil menundukkan PSIM Yogyakarta 1-0 pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026). Gol tunggal Green Force dicetak Alex Martins Ferreira melalui sundulan pada menit ke-80 setelah menerima umpan Jefferson Junio Antonio da Silva.
Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Persebaya Surabaya langsung menekan pertahanan PSIM Yogyakarta melalui Francisco Rivera, Miguel Pereira, Arief Catur Pamungkas, dan Muhammad Ramadhan Sananta.
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Pada tiga menit pertama, Persebaya Surabaya sudah menghasilkan beberapa peluang. Rivera dua kali mencoba melepaskan tembakan, sementara Arief Catur dan Sananta juga sempat mengancam gawang PSIM Yogyakarta.
Miguel Pereira kemudian membuat peluang pada menit ke-4. Tembakannya mengarah ke gawang, tetapi belum mampu mengubah skor pertandingan.
PSIM Yogyakarta tidak tinggal diam. D.S. Sheva Maresca Amavisca dan Adrian Purzycki mencoba memberikan respons melalui serangan yang membuat lini belakang Persebaya Surabaya harus bekerja keras.
Memasuki pertengahan babak pertama, PSIM Yogyakarta mulai mendapatkan momentum. Norberto Ezequiel Vidal melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-28 setelah menerima kreasi dari Adrian Dalmau Vaquer.
Persebaya Surabaya mendapat kartu kuning melalui Rachmat Irianto pada menit ke-37. Hingga memasuki penghujung babak pertama, kedua tim masih kesulitan menemukan celah untuk mencetak gol.
PSIM Yogyakarta kembali memberikan ancaman pada menit ke-43. Adrian Dalmau melepaskan tembakan tepat sasaran, tetapi upayanya belum menghasilkan gol.
Tambahan waktu dua menit diberikan wasit. Miguel Pereira sempat membuat tembakan tepat sasaran pada menit 45+1, tetapi skor tetap 0-0 hingga turun minum.
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Persebaya Surabaya melakukan dua pergantian pemain pada awal babak kedua. Yann Mabella digantikan Alex Martins Ferreira, sedangkan Rachmat Irianto keluar dan posisinya diisi Toni Firmansyah.
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