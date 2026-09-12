Resmi! Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung: Tak Ada Witan Sulaeman!

Selebrasi Witan Sulaeman usai cetak gol ke gawang Arema FC. (Persija)
JawaPos.com - Susunan pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung telah diketahui. Kedua tim menurunkan kekuatan terbaiknya dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus menjadi kandang pertama Macan Kemayoran.
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menurunkan kekuatan terbaiknya. Ia tetap memercayakan Nadeo Argawinata sebagai penjaga kiper.
Di lini belakang, pelatih asal Korea Slatan itu memainkan Rizky Ridho, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kerim Memija, dan Kyohei Yoshino. Mereka akan mengawal pertahanan Persija Jakart agar tetap solid.
Stjepan Loncar dan Fabio Calonego mengisi lini tengah. Sementara Arlyansyah Abdulmanan, Alex Jeremejeff, dan Rayhan Hannan menjadi tumpuan di lini depan.
Pada laga ini, tak ada nama Witan Sulaeman di daftar susunan pemain. Tidak diketahui apa alasan sang pemain menghilang. Sedangkan di bangku cadangan Shin Tae-yong langsung memasukkan striker baru, Ivan Mamut.
Di kubu Persib Bandung, pelatih Igor Tolic kali ini menurunkan Teja Paku Alam sebagai kiper. Sebelumnya Teja absen di laga pertama melawan PSM Makassar.
Danijel Loncar, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, dan Eliano Reijnders mengisi posisi belakang. Marc Klok menjadi pemain cadangan, sementara sebagai gantinya lini tengah Adam Alis menemani Thom Haye di lini tengah.
Sama seperti Klok, Beckham Putra juga duduk di bangku cadangan. Balsa Sekulic memimpin lini depan, di mana dia didukung oleh tiga penyerang asing lainnya yaitu Mariano Peralta, Uilliam Barros, dan Berguinho.
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