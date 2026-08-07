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Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.53 WIB

Persija Finis Peringkat Tiga, Witan Ungkap Hal Terpenting yang Didapat Macan Kemayoran

Pemain Persija Witan Sulaiman. (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Pemain Persija Witan Sulaiman. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Persija Jakarta memang harus puas mengakhiri Piala Presiden 2026 di peringkat ketiga.

Namun bagi Witan Sulaeman, hasil tersebut bukan menjadi ukuran utama keberhasilan tim. Gelandang Timnas Indonesia itu justru melihat perkembangan permainan Macan Kemayoran sebagai bekal penting untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Persija memastikan finis di posisi ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8).

Witan menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol dalam pertandingan tersebut. Dia membuka keunggulan Persija pada menit ketujuh sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Akbar pada menit ke-28.

Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persija bermain lebih agresif.

Tekanan yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73 ketika Arlyansyah Abdulmanan memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Witan untuk membawa Persija kembali unggul.

Tak berhenti sampai di situ, Witan kembali menunjukkan perannya sebagai kreator serangan. Umpan terobosannya pada menit ke-87 berhasil dimaksimalkan Victor Dethan menjadi gol yang memastikan kemenangan Persija dengan skor 3-1.

Selepas pertandingan, Witan mengaku bangga dengan perjuangan seluruh pemain selama mengikuti turnamen pramusim tersebut.

Menurut dia, Persija mampu menunjukkan perkembangan positif meski waktu persiapan cukup singkat dan skuad belum sepenuhnya lengkap.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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