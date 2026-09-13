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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 14 September 2026 | 03.11 WIB

Skor Kacamata di GBT! PSIM Yogyakarta Tahan Imbang Persebaya Surabaya 0-0

Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026). Green Force tampil agresif sejak menit pertama, tetapi sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin.

Bagaimana jalannya babak pertama Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta?

Persebaya Surabaya langsung menekan PSIM Yogyakarta sejak pertandingan dimulai dan menciptakan sejumlah peluang hanya dalam empat menit pertama. Francisco Rivera sempat melepaskan tembakan pada menit pertama yang diblok pemain bertahan, sementara Miguel Pereira lebih dulu membuka peluang sebelum Rivera kembali mengancam gawang PSIM Yogyakarta.

Tekanan Green Force berlanjut pada menit kedua dan ketiga melalui Rivera serta Arief Catur Pamungkas. Rivera kembali melepaskan tembakan yang melenceng dari sasaran, sedangkan Arief Catur Pamungkas juga belum mampu mengarahkan sepakannya tepat ke gawang PSIM Yogyakarta.

Pada menit ketiga, Muhammad Ramadhan Sananta ikut mendapatkan kesempatan untuk membawa Persebaya Surabaya unggul. Namun, tembakannya masih mampu diblok pemain belakang PSIM Yogyakarta sebelum Miguel Pereira melepaskan tembakan tepat sasaran semenit kemudian.

PSIM Yogyakarta mulai keluar dari tekanan setelah memasuki menit kedelapan melalui peluang D.S. Sheva Maresca Amavisca. Tembakannya belum mengarah ke sasaran, tetapi tim tamu perlahan mulai menemukan ruang untuk mengancam pertahanan Persebaya Surabaya.

Mengapa skor masih 0-0 hingga jeda?

Kedua tim sama-sama mendapatkan peluang berbahaya, tetapi penyelesaian akhir menjadi persoalan utama sepanjang babak pertama. Persebaya Surabaya tercatat beberapa kali mengancam sejak menit awal, sementara PSIM Yogyakarta mulai membalas melalui Norberto Ezequiel Vidal dan Adrian Dalmau Vaquer.

Vidal mencatat tembakan tepat sasaran pada menit ke-28 setelah Adrian Dalmau Vaquer menciptakan peluang. Momen tersebut menjadi salah satu ancaman penting PSIM Yogyakarta sebelum permainan kembali berlangsung ketat di lini tengah.

Memasuki menit ke-37, Rachmat Irianto menerima kartu kuning dari wasit. PSIM Yogyakarta kemudian meningkatkan tekanan menjelang turun minum dan menciptakan rangkaian peluang melalui Dalmau Vaquer serta Sheva Maresca Amavisca pada menit ke-42 dan ke-43.

Dalmau Vaquer bahkan mampu melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-43. Namun, peluang tersebut belum mengubah papan skor dan Persebaya Surabaya masih mampu menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan.

Siapa pemain yang paling aktif menciptakan peluang?

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Miguel Pereira menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang paling aktif mengancam pertahanan PSIM Yogyakarta sepanjang babak pertama. Selain menciptakan peluang pada menit-menit awal, Pereira juga mencatat tembakan tepat sasaran pada menit keempat dan kembali menguji pertahanan lawan pada menit 45+1.

Editor: Hendra
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