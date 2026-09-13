Skor Kacamata di GBT! PSIM Yogyakarta Tahan Imbang Persebaya Surabaya 0-0

Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026). Green Force tampil agresif sejak menit pertama, tetapi sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin.
Persebaya Surabaya langsung menekan PSIM Yogyakarta sejak pertandingan dimulai dan menciptakan sejumlah peluang hanya dalam empat menit pertama. Francisco Rivera sempat melepaskan tembakan pada menit pertama yang diblok pemain bertahan, sementara Miguel Pereira lebih dulu membuka peluang sebelum Rivera kembali mengancam gawang PSIM Yogyakarta.
Tekanan Green Force berlanjut pada menit kedua dan ketiga melalui Rivera serta Arief Catur Pamungkas. Rivera kembali melepaskan tembakan yang melenceng dari sasaran, sedangkan Arief Catur Pamungkas juga belum mampu mengarahkan sepakannya tepat ke gawang PSIM Yogyakarta.
Pada menit ketiga, Muhammad Ramadhan Sananta ikut mendapatkan kesempatan untuk membawa Persebaya Surabaya unggul. Namun, tembakannya masih mampu diblok pemain belakang PSIM Yogyakarta sebelum Miguel Pereira melepaskan tembakan tepat sasaran semenit kemudian.
PSIM Yogyakarta mulai keluar dari tekanan setelah memasuki menit kedelapan melalui peluang D.S. Sheva Maresca Amavisca. Tembakannya belum mengarah ke sasaran, tetapi tim tamu perlahan mulai menemukan ruang untuk mengancam pertahanan Persebaya Surabaya.
Kedua tim sama-sama mendapatkan peluang berbahaya, tetapi penyelesaian akhir menjadi persoalan utama sepanjang babak pertama. Persebaya Surabaya tercatat beberapa kali mengancam sejak menit awal, sementara PSIM Yogyakarta mulai membalas melalui Norberto Ezequiel Vidal dan Adrian Dalmau Vaquer.
Vidal mencatat tembakan tepat sasaran pada menit ke-28 setelah Adrian Dalmau Vaquer menciptakan peluang. Momen tersebut menjadi salah satu ancaman penting PSIM Yogyakarta sebelum permainan kembali berlangsung ketat di lini tengah.
Memasuki menit ke-37, Rachmat Irianto menerima kartu kuning dari wasit. PSIM Yogyakarta kemudian meningkatkan tekanan menjelang turun minum dan menciptakan rangkaian peluang melalui Dalmau Vaquer serta Sheva Maresca Amavisca pada menit ke-42 dan ke-43.
Dalmau Vaquer bahkan mampu melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-43. Namun, peluang tersebut belum mengubah papan skor dan Persebaya Surabaya masih mampu menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan.
Baca Juga:AC Milan Imbang Lawan Lazio, Diego Moreira: Saya Ingin Menang
Miguel Pereira menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang paling aktif mengancam pertahanan PSIM Yogyakarta sepanjang babak pertama. Selain menciptakan peluang pada menit-menit awal, Pereira juga mencatat tembakan tepat sasaran pada menit keempat dan kembali menguji pertahanan lawan pada menit 45+1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022