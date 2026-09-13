Hadiri ISS 2026, Sekjen AFC Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Kekuatan Asia

JawaPos.com - Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Datuk Seri Windsor John, menilai Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Hal itu Windsor sampaikan saat menjadi narasumber sesi Global Leadership Forum Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di JICC, Senayan, Jakarta, Minggu (13/9).

Windsor menyebut sepak bola Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah ketikan Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kemudian, performa Timnas Indonesia terus melejit hingga nyaris menembus Piala Dunia 2026 sebelum akhirnya gugur di babak keempat kualifikasi. Peningkatan performa tersebut disebut menunjukkan meningkatnya daya saing Indonesia di level Asia.

"Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam sepak bola Asia," kata Windsor.

Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung pembangunan ekosistem sepak bola yang kuat dan berkelanjutan. Windsor menekankan pembangunan sepak bola tidak bisa hanya berorientasi pada prestasi tim elit, tapi juga harus dimulai dari akar rumput.

"Kesuksesan dalam sepak bola tidak dapat dibangun hanya berdasarkan semangat. Semangat memberikan fondasi, tetapi kesuksesan yang berkelanjutan membutuhkan visi, investasi, institusi yang kuat, dan jalur yang jelas dari tingkat akar rumput hingga performa elite," tuturnya.

AFC, kata Windsor, terus mendukung pengembangan sepak bola di 47 asosiasi anggotanya melalui berbagai program. Di antaranya pengembangan sepak bola akar rumput, kompetisi usia muda, pendidikan pelatih, lisensi klub, pengembangan wasit, hingga peningkatan kapasitas administrasi sepak bola.

"Karena setiap bagian dari ekosistem diperkuat, sepak bola itu sendiri menjadi lebih kuat sebagai hasilnya," ujar dia.

Windsor turut menyinggung perkembangan futsal Indonesia yang berhasil menjadi runner-up Piala Futsal Asia 2026. Ia menilai perkembangan tersebut perlu diikuti penguatan fondasi sepak bola nasional agar prestasi dapat dipertahankan secara berkelanjutan.