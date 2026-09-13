AC Milan Imbang Lawan Lazio, Diego Moreira: Saya Ingin Menang

Diego Moreira setelah cetak gol ke gawang Lazio. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - AC Milan hanya mampu bermain imbang melawan Lazio di pekan keempat Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Sabtu (12/9).
Dua gol berhasil dicetak Diego Moreira ke gawang Lazio setelah tertinggal di babak pertama. Tentu melakukan brace membuatnya senang, meskipun demikian ia ingin AC Milan meraih kemenangan.
"Saya sangat senang, tetapi tidak berlebihan karena saya ingin kami menang pada akhirnya. Itu tidak mudah, tetapi saya memberikan dampak yang baik. Selama seminggu, saya dan rekan-rekan setim saya bekerja keras, kami saling percaya, dan saya pikir ini membuat kami lebih kuat," kata Diego Moreira kepada Telelombardia yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Minggu (13/9).
Pemain timnas Belgia tersebut tidak masalah dimainkan di posisi manapun. Moreira mengatakan bahwa ia selalu memberikan yang terbaik sebagai pemain pengganti atau starter.
"Saya pikir saya bisa bermain di sayap kiri, saya bisa bermain di sayap kanan dan kiri, seperti yang saya katakan. Di mana pun pelatih menempatkan saya, di sayap kanan atau lebih ke depan, saya akan memberikan yang terbaik dan mencoba melakukan yang terbaik untuk tim," jelas pemain 22 tahun tersebut.
"Saya berlatih, saya memberikan yang terbaik, dan kemudian pelatih memutuskan apakah saya bermain atau tidak. Baik saya menjadi starter atau masuk sebagai pemain pengganti, saya akan memberikan yang terbaik, itu bagian dari diri saya," pungkas Diego Moreira.
Ruben Amorim tidak langsung memainkan Diego Moreira sejak menit pertama. Saat AC Milan tertinggal, ia memainkannya di awal babak kedua dan mencetak dua gol.
Secara statistik permainan, Moreira bermain sangat tajam di kotak penalti Lazio. Melansir Fotmob, ia melakukan tendangan terbanyak dan mencatatkan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan.
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