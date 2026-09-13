Lionel Messi Gagal Amankan Kemenangan, Nashville SC Tahan Imbang Inter Miami 2-2

JawaPos.com - Inter Miami harus puas bermain imbang 2-2 melawan Nashville SC dalam laga Major League Soccer (MLS) pada Minggu (13/9). Lionel Messi sempat membawa Miami berbalik unggul pada babak kedua, tetapi Nashville mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu.

Hasil itu membuat Inter Miami kehilangan dua poin penting dalam persaingan papan atas klasemen Wilayah Timur. Nashville tetap berada di puncak klasemen dengan keunggulan sembilan poin atas Miami dengan menyisakan sembilan pertandingan.

Nashville membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Sam Surridge berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tim tamu unggul 1-0 di markas Inter Miami. Inter Miami kemudian meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Pada menit ke-19, Messi berperan dalam terciptanya gol Miami lewat sepak pojok yang dilepaskannya.

Tendangan sudut Messi mengarah ke dalam kotak penalti dan bola mengenai kepala bek Nashville, Reed Baker-Whiting, sebelum berubah arah dan masuk ke gawang sendiri. Skor penyama kedudukan itu pun tercatat sebagai gol bunuh diri Baker-Whiting. Messi kembali mengancam pada menit ke-27 melalui tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil diblok. Beberapa saat kemudian, tendangan bebasnya masih melebar dari sasaran.

Memasuki babak kedua, Messi akhirnya membawa Inter Miami berbalik unggul. Pada menit ke-62, pemain asal Argentina itu melakukan kombinasi umpan dengan Rodrigo De Paul. Messi lalu melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak sekitar 18 meter. Bola mengarah ke sisi gawang dan membuat Inter Miami berbalik unggul 2-1.

Gol itu menjadi gol ke-19 Messi di MLS musim ini. Namun, Inter Miami gagal mempertahankan keunggulan menjelang akhir pertandingan. Nashville memberikan pukulan telak pada menit pertama masa tambahan waktu. Surridge kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus memastikan tim tamu membawa pulang satu poin dari Nu Stadium.

Hasil itu memperpanjang catatan buruk Inter Miami dalam mempertahankan keunggulan di kandang sendiri. Bek Inter Miami Facundo Mura mengaku timnya kecewa usai gagal mempertahankan kemenangan. “Jelas ada frustrasi karena kami merasa menjadi tim yang lebih baik, tetapi tiga poin lepas pada momen terakhir. Namun, ada juga perasaan bahwa tim mampu mempertahankan penguasaan bola dan menciptakan peluang mencetak gol,” kata Mura dikutip dari ESPN.

Hasil imbang itu juga memperpanjang dominasi Nashville atas Inter Miami. Nashville tidak terkalahkan dalam empat pertemuan melawan Miami musim ini. Sebelumnya, Nashville menang telak 4-1 dalam pertemuan MLS pada 16 Agustus. Nashville juga menyingkirkan Inter Miami dari Concacaf Champions Cup musim ini.