Heboh! Jakmania Gondol Sampah Usai Persija Bungkam Persib di SUGBK

The Jakmania membersihkan sampah di area tribun SUGBK usai Persija vs Persib. (Infokom the Jakmania)
JawaPos.com - Kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, memberikan dukungan ekstra kepada tim kebanggaannya setelah bungkam Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9).
Usai laga, sejumlah the Jakmania meluangkan waktu untuk membersihkan sampah yang tertinggal di area tribun.
Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Jakmania Sadar Sampah yang digagas oleh Bidang Sosial Pengurus Pusat the Jakmania. Gerakan ini menjadi upaya untuk membangun kebiasaan positif sekaligus meningkatkan kesadaran suporter agar turut menjaga kebersihan stadion setelah pertandingan.
Usai laga, sejumlah The Jakmania memilih meluangkan waktu untuk membersihkan area tribun sebelum meninggalkan stadion. Sampah yang berada di sekitar tempat mereka menyaksikan pertandingan dikumpulkan sehingga area tribun dapat tetap bersih dan nyaman bagi pengguna berikutnya.
Ketua Umum The Jakmania, M. Aditya Putra, menyampaikan bahwa menjadi suporter bukan hanya tentang memberikan dukungan selama pertandingan. Tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan fasilitas yang digunakan bersama.
“Kita datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada Persija. Setelah pertandingan selesai, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan tempat yang kita gunakan bersama,” kata Aditya Putra dalam keterangannya, dikutip Minggu (13/9).
Aksi tersebut memang sangat sederhana. Maka itu, Adit, sapaan karib Aditya, mengajak seluruh anggota the Jakmania untuk mulai membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan.
“Hal sederhana seperti memungut dan mengumpulkan sampah, kalau dilakukan bersama-sama, bisa menjadi kebiasaan baik dan menjadi bagian dari budaya The Jakmania,” ujarnya.
Gerakan Jakmania Sadar Sampah diharapkan dapat menjadi kebiasaan yang terus dilakukan pada setiap pertandingan Persija Jakarta. Melalui gerakan ini, The Jakmania ingin menunjukkan bahwa semangat mendukung Macan Kemayoran dapat berjalan beriringan dengan kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
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