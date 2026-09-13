Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 22.35 WIB

Persija Tekuk Persib Secara Dramatis, Marko Simic: Seperti di Film-Film

Eks bomber Persija Jakarta Marko Simic. (instagram @markosimic_77) - Image

Eks bomber Persija Jakarta Marko Simic. (instagram @markosimic_77)

JawaPos.com - Eks penyerang Persija Jakarta Marko Simic menyaksikan kemenangan dramatis mantan timnya atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Marko Simic mengatakan jalannya laga tersebut sangat dramatis seperti film.

Persija Jakarta menundukkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan dengan sangat dramatis.

Pasalnya, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga laga memasuki menit ke-90.

Sampai akhirnya di injury time, Persija Jakarta berhasil mencetak gol kemenangan lewat tandukan rekrutan anyar mereka Ivan Mamut (90+5’).

Simic menjadi saksi kemenangan dramatis Persija Jakarta atas musuh bebuyutannya tersebut.

Dia mengungkapkan duel El Clasico Indonesia tersebut berjalan sangat luar biasa.

“Luar biasa. Pertandingan yang luar biasa. Akhir pertandingan yang luar biasa. Seperti di film-film,” kata Simic di SUGBK, dikutip Minggu (13/9).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran

Minggu, 13 September 2026 | 16.22 WIB

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa! - Image
Sepak Bola Indonesia

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa!

Minggu, 13 September 2026 | 14.56 WIB

Persija U-18 Bersiap Hadapi Laga Terakhir Hechi Cup 2026, Ramdani Tekankan Satu Hal Penting - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija U-18 Bersiap Hadapi Laga Terakhir Hechi Cup 2026, Ramdani Tekankan Satu Hal Penting

Minggu, 13 September 2026 | 14.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore