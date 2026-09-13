Persija Tekuk Persib Secara Dramatis, Marko Simic: Seperti di Film-Film

JawaPos.com - Eks penyerang Persija Jakarta Marko Simic menyaksikan kemenangan dramatis mantan timnya atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Marko Simic mengatakan jalannya laga tersebut sangat dramatis seperti film.

Persija Jakarta menundukkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan dengan sangat dramatis.

Pasalnya, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga laga memasuki menit ke-90.

Sampai akhirnya di injury time, Persija Jakarta berhasil mencetak gol kemenangan lewat tandukan rekrutan anyar mereka Ivan Mamut (90+5’).

Simic menjadi saksi kemenangan dramatis Persija Jakarta atas musuh bebuyutannya tersebut.

Dia mengungkapkan duel El Clasico Indonesia tersebut berjalan sangat luar biasa.