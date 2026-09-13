Persija Tekuk Persib Secara Dramatis, Marko Simic: Seperti di Film-Film

Eks bomber Persija Jakarta Marko Simic. (instagram @markosimic_77)
JawaPos.com - Eks penyerang Persija Jakarta Marko Simic menyaksikan kemenangan dramatis mantan timnya atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).
Marko Simic mengatakan jalannya laga tersebut sangat dramatis seperti film.
Persija Jakarta menundukkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.
Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan dengan sangat dramatis.
Pasalnya, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga laga memasuki menit ke-90.
Sampai akhirnya di injury time, Persija Jakarta berhasil mencetak gol kemenangan lewat tandukan rekrutan anyar mereka Ivan Mamut (90+5’).
Simic menjadi saksi kemenangan dramatis Persija Jakarta atas musuh bebuyutannya tersebut.
Dia mengungkapkan duel El Clasico Indonesia tersebut berjalan sangat luar biasa.
“Luar biasa. Pertandingan yang luar biasa. Akhir pertandingan yang luar biasa. Seperti di film-film,” kata Simic di SUGBK, dikutip Minggu (13/9).
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