Persija U-18 Bersiap Hadapi Laga Terakhir Hechi Cup 2026, Ramdani Tekankan Satu Hal Penting

JawaPos.com - Persija U-18 mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti Hechi Cup 2026 di Hyochang Stadium, Seoul, Korea Selatan. Turnamen yang berlangsung pada 6-14 September 2026 tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain muda Macan Muda untuk merasakan persaingan di level internasional.

Persija mengawali turnamen dengan hasil positif. Muhammad Fauzan cs. berhasil mengalahkan NCR Select U-18 dengan skor 3-1 pada Senin (7/9/2026).

Namun, hasil berbeda didapat pada pertandingan kedua. Persija U-18 harus mengakui keunggulan CAU High School dengan skor 0-2. Pada laga ketiga, Macan Muda kembali mengalami kekalahan dengan skor cukup telak, 0-6.

Pelatih Persija U-18, Ramdani Lestaluhu, menilai tiga pertandingan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan sekaligus sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi timnya.

Menurut Ramdani, Persija tampil lebih percaya diri pada pertandingan pertama. Permainan tim berjalan sesuai dengan rencana, terutama dalam membangun serangan serta melakukan transisi.

“Di pertandingan pertama kami bermain sebaik dan efektif. Terlihat bagaimana ketika kami build-up, dan juga ketika transisi dari bertahan ke menyerang, begitu pun sebaliknya. Semua bermain lepas, seperti tanpa beban,” ujar Ramdani.

Situasi kemudian berubah pada dua pertandingan berikutnya. Ramdani melihat anak asuhnya mulai bermain dengan rasa gugup sehingga permainan tidak berjalan seperti biasanya.

“Para pemain semuanya seakan terlihat tidak lepas dan agak sedikit nervous. Itu yang membuat transisi kami dari bertahan ke menyerang tidak berjalan seperti biasanya. Ketika kami build-up pun, banyak pemain yang juga kehilangan bola,” lanjutnya.