Jadwal Padat, Tavares Terapkan Metode Latihan Berbeda untuk Persebaya pada Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tancap gas menyambut musim 2026/27. Itu karena, belum genap sepekan memulai latihan, tim berjuluk Green Force itu sudah dihadapkan pada agenda pertandingan yang padat sepanjang Juli.

Tim asuhan Bernardo Tavares dijadwalkan menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game pada 19 Juli.

Setelah itu, Persebaya langsung tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dimulai pada 26 Juli. Padatnya jadwal membuat tim pelatih harus mengubah pola persiapan dibanding musim-musim sebelumnya.

Persebaya menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (11/7/2026). Sejak hari pertama, Bernardo Tavares tidak hanya memberikan menu latihan fisik.

Pelatih asal Portugal itu memilih menggabungkan aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental dalam setiap sesi latihan.

Menurut Bernardo, waktu persiapan yang singkat membuat tim tidak bisa menjalani pramusim dengan pola yang biasa dilakukan.

Jika hanya mengejar peningkatan kondisi fisik, para pemain berisiko mengalami kelelahan saat memasuki rangkaian pertandingan yang sudah menunggu.