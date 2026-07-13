Jadwal Padat, Tavares Terapkan Metode Latihan Berbeda untuk Persebaya pada Super League 2026/2027

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memimpin latihan perdana skuad Green Force di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo sebagai persiapan menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tancap gas menyambut musim 2026/27. Itu karena, belum genap sepekan memulai latihan, tim berjuluk Green Force itu sudah dihadapkan pada agenda pertandingan yang padat sepanjang Juli.
Tim asuhan Bernardo Tavares dijadwalkan menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game pada 19 Juli.
Setelah itu, Persebaya langsung tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dimulai pada 26 Juli. Padatnya jadwal membuat tim pelatih harus mengubah pola persiapan dibanding musim-musim sebelumnya.
Persebaya menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (11/7/2026). Sejak hari pertama, Bernardo Tavares tidak hanya memberikan menu latihan fisik.
Pelatih asal Portugal itu memilih menggabungkan aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental dalam setiap sesi latihan.
Menurut Bernardo, waktu persiapan yang singkat membuat tim tidak bisa menjalani pramusim dengan pola yang biasa dilakukan.
Jika hanya mengejar peningkatan kondisi fisik, para pemain berisiko mengalami kelelahan saat memasuki rangkaian pertandingan yang sudah menunggu.
"Inilah sebabnya saya katakan bahwa ini adalah pra musim yang berbeda. Karena kita tidak bisa hanya fokus pada target fisik, seperti yang biasanya kita lakukan. Kita harus fokus pada fisik, taktis, teknis, dan mental," ujar Bernardo Tavares.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland